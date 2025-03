O Povo é História

Há 45 anos

1980. ESPERANÇA

Papa encoraja os reféns em Bogotá

O papa João Paulo II enviou uma mensagem de encorajamento aos 29 reféns mantidos pelos guerrilheiros esquerdistas na embaixada de Bogotá, um líder dos guerrilheiros disse que a situação poderá se prolongar por seis meses. Fontes eclesiásticas disseram que se trata de "uma mensagem de encorajamento" para os cativos, que há 32 dias estão no cativeiro.

1980. CONFLITO

Policial e quatro terroristas mortos

Um investigador e quatro terroristas morreram ontem, em uma fulminante ataque da Polícia, em Genova, contra um apartamento que servia de esconderijo das Brigadas Vermelhas, em uma das várias ações da ampla campanha lançada pelas forças de segurança em todo o norte da Itália. A campanha de segurança conta com batidas em prédios, ônibus e estações ferroviárias.

Há 40 anos

1985. TRAGÉDIA

Cem famílias estão sem casas

As águas do Rio Jaguaribe invadem com intensidade os bairros do Campo da Espinha, Porto José Alves, Farias Brito, Nossa Senhora de Fátima e Cacimba do Povo. Pessoas que saíram normalmente para trabalhar na manhã de ontem, tiveram que retornar às pressas porque as águas invadiram suas casas e já subiam a cerca de 80 centímetros.

1985. ATAQUE

Ações aéreas contra o Irã

A Força Aérea iraquiana bombardeou ontem de manhã "objetivos vitais" das cidades iranianas de Tabriz e Isfaa (Norte do País), anunciou um porta-voz militar de Bagdá. Foram também atacados os acampamentos militares no noroeste do Irã. E a primeira vez desde o começo da "guerra das cidades", que o Iraque anuncia o bombardeio no Irã.

Há 30 anos

1995. CIÊNCIA

Tratamento para o câncer de pele

Pesquisadores norte-americanos afirmaram terem descoberto um tratamento experimental dos melanomas, capaz de desacelerar a evolução do câncer para o cérebro e prolongar a vida das pessoas afetadas. Chamado de "vacina contra o câncer", o tratamento põe em alerta o sistema imunitário para que interrompa o desenvolvimento da enfermidade.

1995. INTERNACIONAL

Campanha anticorrupção na Itália

A Polícia italiana prendeu ontem 35 pessoas, entre elas dois ex-ministros, um promotor, um prefeito de grande cidade; e um juiz aposentado, suspeitos de integrarem a máfia. As detenções foram feitas como parte de uma investigação anticorrupção no Sul da Itália. Foram presos por suspeita de corrupção em caso relacionado a fundos do sistema de saúde na região de Publia.