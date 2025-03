Reaganferido em atentado

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Ronald Reagan entra para a longa lista de presidentes dos Estados Unidos que sofreram atentados contra sua vida. Quatro deles morreram. Reagan sobreviveu com uma bala alojada no pulmão esquerdo. Está hospitalizado, depois de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, e seu estado é bom. Já o Secretário de Imprensa, James Brady, saiu gravemente ferido, assim como um agente do Serviço Secreto e um policial. O autor dos disparos foi um jovem de 22 anos, John Hinkley Jr., natural do Colorado. Hinkley, que teria agido sozinho, foi imediatamente dominado pelos agentes de segurança.

O Presidente terminara de discursar, no Hilton Hotel de Washington, e dirigia-se para a Lumusine que o esperava, na Avenida Flórida. Ele foi recebido com vivas e aplausos por uma pequena multidão e acenava sorrindo para todos. Quando se encontrava a curta distância do veículo, soaram vários tiros. Brady e os dois agentes caíram por terra, enquanto o Presidente, ferido, era violentamente empurrado para dentro da Limusine, que arrancou em disparada, rumo ao hospital. O atentado contra a vida do Presidente dos Estados Unidos repercutiu imediata e intensamente em todo o mundo.

Adiada entrega do Oscar

Hollywood - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adiou ontem a entrega anual dos premios Oscar, por causa do atentado contra a vida de Reagan, que devia abrir a solenidade da noite com um discurso gravado em video-tape. A cerimônia foi adiada 24 horas, para hoje à noite - anunciou a rede nacional de televisão ABC.

Foi a terceira vez que a cerimônia foi adiada. O primero adiamento ocorreu om 1938, durante uma semana, por causa de terrivel inundação, e durante dois dias, em 1968, por causa dos assassinato do líder negro dos direitos civis, Martin Luther King.

O "show" da entrega dos prêmios da Academia foi adiado 24 horas, em deferência à tragédia ocorrida em Washington - expressou num anúncio, feito em Hollywood o produtor da cerimônia, o diretor cinematográfico Norman Jervison. "A entrega será terça-feira, às 19 horas (24 horas em Brasília), ao vivo do Pavilhão Dorothy Chandler, como planejado" - acrescentou.

Disse que ainda há a possibilidade de que o discurso gravado de Reagan faça parte da solenidade. "A decisão será tomada amanhã, pela Casa Branca" - explicou.

Reagan escapa de atentado a bala

Washington - O presidente Ronald Reagan, dos EUA, recebeu ontem um tiro no peito, numa tentativa de homicídio, e seu Secretário de Imprensa, James Brady, ficou gravemente ferido. Os médicos removeram uma bala do pulmão esquerdo de Reagan e disseram que seu estado geral é "excelente". O autor do atentado John Hinkley Jr., de 22 anos, natural de Evergreen, Colorado. Foi preso de imediato.

"Ele, em momento algum, correu gave perigo" - disse o Dr. Dennis O'Leary, chefe de cirurgia clínica do Hospital da Universidade George Washington, depois que uma equipe de médicos terminou a operação de duas horas. O'Leary classificou a remoção da bala de "procedimento relativamente simples".

Uma só bala

O médico disse que uma única bala entrou pelo lado esquerdo do peito de Reagan, bateu numa costela e "ricochetou" para o pulmão esquerdo. A bala alojou-se a vários centimetros do coração de Reagan, mas, na realidade, não estava perto de nenhum órgão vital.

"Ele está em condição estável e acordado", depois da cirurgia - disse O'Leary, acrescentando que em nenhum momento ele esteve em perigo". Contudo, o médico adiantou que não sabia quanto tempo o Presidente norte-americano teria que ficar no hospital.

Indagado se Reagan seria capaz de desempenhar suas funções de Presidente, O'Leary respondeu: "Provavelmente não agora. Seria preciso deixar passar os efeitos da anestesia, mas amanhã ele provavelmente será capaz de fazer isso. Fisiologicamente, ele é um homem muito jovem".

Disse que seria difícil determinar o calibre da arma usada porque a bala ficou "realmente destroçada". Acrescentou que não foram encontrados outros ferimentos, embora seja possível que Reagan tenha sofrido "pequena contusão" quando foi jogado dentro de sua Limusine.

Nancy Reagan, que não estava com o marido no momento do atentado, correu para seu lado no hospital.

Brady recebeu tiro na cabeça

Washington - O Secretário de Imprensa da Casa Branca, James Brady, recebeu um tiro na cabeça, na tentativa de homicídio contra o presidente Reagan, e seu estado era crítico ontem. Brady estava ao lado de Reagan quando John Warnock Hinkley abriu fogo e feriu o Presidente, o assessor de imprensa, um agente do serviço secreto e um policial de Washington. Brady foi ferido na fronte e sangrava profusamente quando foi carregado para a ambulância que o levaria ao Centro Médico da Universidade George Washington.

O repórter da Mutual Broadcasting Ross Simpson disse que estava no terceiro andar do hospital e foi informado por um médico que a bala "entrou no cérebro de Brady acima do olho e causou grande dano ao cérebro. O prognóstico não é bom". Acrescentou que o médico ainda lhe confidenciou: "Poucas pessoas sobrevivem a um ferimento desses". Os médicos faziam um relato da situação à mulher de Brady, Sarah, e "ela começou chorar bem baixinho" - noticiou Simpson.

O hospital ainda descrevia o estado de Brady como sendo "muito crítico". Anteriormente, as três redes nacionais de televisão citaram uma autoridade da Casa Branca, David Prosperi, dizendo que Brady estava morto. Pouco depois, o porta-voz Larry Speakes disse à imprensa que essa notícia estava errada. "Não e verdade, ele está em estado grave" - afirmou Speakes.

1º de abril de 1981

O atentado a Reagan no painel da violência - Editorial

O atentado à vida do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, provocou antes de tudo pesar em todo o mundo, embora tendo sido o atual ocupante da Casa Branca o primeiro, dentre os cinco mandatários norte-americanos atingidos por tiros, a ter a sorte de escapar da morte. Não se pode dizer que Reagan, homem considerado de direita, em um mundo profundamente dividido ideologicamente, conte com simpatia unânime, mesmo em seu País. Liberais, socialistas e até conservadores moderados opuseram-se durante muito tempo à sua ascensão à Presidência dos Estados Unidos, que só ocorreu em circunstâncias históricas muito especiais, embora sem deixar dúvidas quanto à preferência esmagadora do eleitorado no momento da eleição.

Conquanto esta seja a verdade, é indubitável que todas as pessoas não fanatizadas indignaram-se com mais esse atentado a um estadista que antes de mais nada é uma pessoa humana, apenas de um cargo de altíssima responsabilidade e de enorme significação para outros seres humanos. A morte de Reagan seria mais um golpe profundo nas esperanças de que o mundo, no seu estágio atual de evolução social e política, possa merecer o qualificativo de civilizado, em que as pessoas sejam capazes de resolver problemas dos mais diversos graus de importância, desde os domésticos aos que se colocam na esfera das relações internacionais, com lucidez, inteligência e humanismo.