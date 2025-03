O Povo é História

Há 45 anos

1980. BOMBA

Semanário parcialmete destruido

Duas bombas explodiram ontem, por volta das oito horas da manhã, na rua Buenos Aires, onde funcionava a sede do Semanário Hora do Povo. As salas de redação e da administração ficaram completamente destruídas, não só pelo efeito as bombas, como pelo ácido espalhado pelo chão, dentro das gavetas abertas, por cima das máquinas de escrever, nos arquivos e equipamentos fotográficos.

1980. PARALISAÇÃO

Metalúrgicos optam pela greve

Numa assembléia de uma hora e sem os gritos coletivos de "slogans" e de palavras de ordem, 50 mil metalúrgicos levantaran os braços e decidiram em duas votações entrar em greve geral. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Luis Inácio da Silva, "Lula", pediu aos trabalhadores que não vão para as portas das fábricas mas fiquem em casa.

Há 40 anos

1985. TRAGÉDIA

Choque de aviões no Canadá

Dois aviões de Edmonton (Canadá), que são de uso da Força Aérea canadense, chocaram-se no ar sobre os subúrbios da Província de Alberta. Dez tripulantes, cinco de cada um dos aviões, morreram, segundo um porta-voz militar. O coronel Peter DeTracey, Comandante da base militar de Namao, disse aos jornalistas que não houve sobreviventes do acidente.

1985. CRIME

Professora é sequestrada no Chile

Uma professora dirigente de Oposição ao regime militar, sequestrada há três dias por desconhecidos, foi abandonada sexta-feira à noite por seus captores, que durante o cativeiro a torturaram, segundo ela própria denunciou. A vítima, Monica Araya, compareceu ao Vicariato da Solidariedade, do Arcebispado de Santiago, para fornecer detalhes sobre o caso.

Há 35 anos

1990. OURO

Bolívia expulsa garimpeiros

Cerca de 60 mil garimbeiros brasileiros assentados na Fronteira Noroeste da Bolivia pediam às autoridades de seu País que Intercedam ante o Governo boliviano para que cancele uma ordem de despejo das zonas auríferas onde trabalham há vários anos. Informações dos órgãos de comunicação do Departamento Boliviano de Pando, denunciam a publicação na Gazeta do Rio Branco".

1990. CONFLITO

Guerra civil entre negros

Pelo menos 41 pessoas morreram desde quarta-feira nos confrontos entre grupos negros na provincia sul-africana de Natal. O enfrentamento mais sangrento destes últimos dois anos. O presidente sul-africano Frederik de Klerk declarou ontem, que irá recorer ao "peso de seus poderes" para restabelecer a ordem, se "os elementos dos grupos não renunciarem a violência".