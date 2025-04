O Povo é História

Há 40 anos

1985. ASSASSINATO

Procurador grego é morto a tiros

Um procurador da Re pública Grega foi assassinado ontem em Kallithea (periferia Sudoeste de Atenas), por desconhecido que fugin em automóvel guiado por um cumpli ce. A vítima, Giorgos Theopanopulos, Procurador ante o Tribunal Criminal de Primeira Instância, foi ba leado quando dirigia o seu carro e morreu pouco depois de ser internado.

1985. FORTALEZA

Surto de poliomielite

Ao final de 13 dias de trabalho, a comissão de técnicos do Ministério e da Secretaria de Saúde do Estado, apresentou os resultados da investigação do surto de poliomielite em Fortaleza, e também o inquérito para avaliar a cobertura vacinal das crianças de 45 quarteirões. Uma das conclusões foi a de que 20% da população infantil não foi imunizada devidamente.

Há 30 anos

1995. CONFLITO

Explosão na cidade de Gaza

Uma forte explosão em um prédio de três andares na Cidade de Gazamatou ontem pelo menos seis palestinos, entre eles uma criança de um ano e um dos líderes do grupo radical Hamas, informaram as autoridades palestinas. Além das vítimas fatais, 30 pessoas ficaram feridas. Segundo a Policia, a explosão foi causada por uma bomba, montada por um militante do Hamas.

1995. TRAGÉDIA

Incêndio em avião

Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas ontem no aeroporto internacional Kennedy, em Nova York, quando um jato da Americam Airlines pegou fogo quando se preparava para decolar para São Domingos, capital da República Dominicana. O avião, estava taxiando na pista para decolagem quando o piloto notou fumaça saindo da turbina, e ordenou a retirada dos 99 passageiros.

Há 50 anos

1975. EXTRADIÇÃO

Expulsão de jornalista brasileiro

O Ministério da Defesa pediu ontem ao Governo que expulse do país o correspondente do "Jornal do Brasil" em Buenos Aires, Walter Goes. O jornalista enviou um despacho referente a um suposto documento dos serviços de informação argentinos, que denuncuvam um suposto golpe de estado no qual estariam envolvidos os ex-presidentes Arturo Frondizi e Alejandro Lamasse.

1975. GUERRA

População de Saigon em pânico

A cidade de Saigon entrou em pánico, agora que o Vietcong e os norte-vietnamistas colocaram três quartos do território do Vietnã do Sul sob seu controle. O Consulado australiano teve de pedir à Polícia para isolar uma rua e dispersar a multidão que cercava o edifício da representação diplomática, à procura de vistos de imigração.