O Povo é História

Há 45 anos

1980. CONFLITO

Reféns no Irã

O Presidente do Irä, Abolhassan Bani-Sadr, pediu garantias para a transferência dos 50 reféns norte-americanos para a tutela do Irã, o que levou uma fonte da Casa Branca a comentar que "não há certeza sobre o que pretendem". A declaração de Bani-Sadr representou um novo quadro de incertezas sobre os reféns, detidos há 152 dias na Embaixada dos Estados Unidos em Teori.

1980. INVESTIGAÇÃO

Universidade é perseguida

A Polícia da Tchecoslováquia impediu mais uma vez os membros da Universidade Clandestina de Praga de fazerem conferência em apartamentos particulares, segundo informaram fontes dos dissidentes. Depois de várias prisões do filósofo Julius Tomin e seus hóspedes em Praga, os organizadores da Universidade decidiram transferir as conferências para as provincias.

Há 40 anos

1985. SAÚDE

Surto de malária em Beberibe

De janeiro até o més de março deste ano, foram registrados, oficialmente, neste município do litoral deste Estado, 12 casos de malária, sendo que um deles, fatal. Mas o número de casos supera a cada dia os índices oficiais, existindo a suspeita de que já somam 20 os doentes. A malária não é do tipo endémica e sim "importada", tendo sido trazida do norte do País.

1985. ECONOMIA

Chuva causa prejuizo de bilhões

O prejuízo estimado pela Sumov, no sistema viário, é de aproximadamente Cr$ 3 bilhões, segundo cálculos do superintendente Eliseu Becco. A chuva, disse ele, "trouxe muitos problemas, como a destruição em todas as artérias principais e secundárias". A coelce se esforça para atender os inúmeros pedidos de substituição de postes, fiação e desenergização de locais ameaçados.

Há 25 anos

2000. INFESTAÇÃO

Barbeiros invadem Jaguaruana

Quatro horas de trabalho em um dia e 162 barbeiros capturados em uma única casa, em outra residência mais 180 bichos, no dia seguinte mais nove horas em ação e outros 258 barbeiros recolhidos pela equipe de biólogos voluntários. Os 600 insetos recolhidos foram levados para exames na Fiocruz, sendo constatado que 52% estão contaminados com Trypanossoma cruzi.

2000. FUTEBOL

Torcedores danificam vários ônibus

Violência e quebra-quebra de ônibus foi o saldo deixado pelos torcedores na saída do Castelão após o clássico Fortaleza 1xO Ceará. Além de muitos torcedores no IJF, a ação dos vândalos deixou 95% dos ônibus depredados, pondo em risco a parceria que garantiu ônibus de graça aos torcedores. A contabilidade do Sindiônibus aponta 66 dos 70 ônibus colocados à disposição do clássico.