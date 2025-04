O Povo é História

Há 45 anos

1980. CEARÁ

Ceará se junta a Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha Internacional soma quase 230 milhões de membros em todo mundo. O Ceará também está presente este ano na comunidade, através da filial da Cruz Vermelha Brasileira, fundada a 17 de outubro de 1975, por iniciativa da então Primeira Dama do Estado, Lídia Bezerra. Lúcio Gonçalo de Alcântara. foi responsável pela estruturação da Cruz Vermelha no Ceará.

1980. TRAGÉDIA

Garoto morre afogado em poço

Aldemir Rodrigues da Silva, de 8 anos de idade acompanhou-se com outros meninos do Bonsucesso e juntos saíram pelas diversas casas daquele bairro. A noite, o garoto não regressou a sua residência deixando os pais bastante aflitos. No dia seguinte, Francisco Soares da Silva, e Maria Auxiliadora da Silva tiveram uma triste noticia: seu filho estava morto num poço.

Há 50 anos

1975. ACIDENTE

Petrobrás continua limpando a baía

Oito dias após o acidente com o petroleiro Iraquiano, a Petrobrás ainda não sabe qual a quantidade exata de óleo derramada na baia. Fonte da empresa reconhece que é fácil fazer os cálculos, tomando-se como base o volume descarregado no terminal da Ilha do Governador, mas até ontem à noite nada foi divulgado a respeito.

1975. TRANSPORTES

Ausência de estrutura

Além de um sistema de transportes precário, milhares de pessoas sofrem, diariamente, em várias oportunidades, os efeitos do sol ou da chuva, numa cidade em que até os antigos, sujos e inseguros abrigos de passageiros dos terminais do centro caem aos pedaços, ameaçando usuários principalmente agora quando as chuvas atingem seu ponto mais intenso.

Há 30 anos

1995. GREVE

Greve dos médicos

Hoje à noite, a partir das 19h30min no auditório do Instituto Dr. José Frota, será discutido, em assembleia geral, o rumo da greve dos médicos, que completa hoje 14 dias. Na reunião da categoria, será avaliado ainda o resultado do plebiscito, realizado pelos profissionais para decidir se pedem ou não de missão coletiva. Foram instaladas seis urnas.

1995. DOENÇA

Ranking de meningite

Fortaleza lidera o número de casos de meningite meningocócica e de óbitos, nos três primeiros meses , em comparação a quatro capitais do Nordeste. O POVO procurou as secretarias de Saúde de cinco estados do Nordeste e em Teresina, Recife e Natal, não foi registrado nenhum óbito no período, porém em Salvador e Aracaju, ocorreu uma morte em cada uma das cidades.