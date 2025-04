O Povo é História

Há 45 anos

1980. TRAGÉDIA

Criança internada morre afogada

Mais uma denúncia grave contra o tipo de assistência médica prestada por um hospital de Fortaleza acaba de ser divulgado. A doméstica Maria Irismar dos Santos, funcionária do restaurante La Paella, próximo ao Náutico, acusa o Hospital Infantil Walter Telles de haver provocado a morte por queimaduras de seu filho de 11 meses, José Ademar dos Santos.

1980.CONFLITO

Afegãos matam generais soviéticos

Dois generais soviéticos e três oficiais do Exército afegão foram mortos na semana passada, quando o seu helicóptero foi derrubado pelos rebeldes muçulmanos, no Leste do País, segundo a Rádio do Paquistão. Os corpos dos dois generais soviéticos, e de um comandante do Exército afegão e de dois generais-de-brigada do Afeganistão foram levados de avião para Cabul.

Há 35 anos

1990. POLÍCIA

Exército caça Pablo Escobar

O general Harold Bedoya, comandante da IV Brigada do Exército, ofereceu uma recompensa de 200 milhões de pesos (421.000 dólares) por informações que permitam capturar vivo ou morto Pablo Escobar, Líder do Cartel de Medellín, que está provocando um novo banho de sangue nesta cidade e ameaça pôr em prática ações terroristas em larga escala em Bogotá.

1990. INTERNACIONAL

Policia do Nepal reprime protestos

Dez pessoas morreram, entre elas três estrangeiros, e pelo menos 160 ficaram feridas quando a Policia antimotins agiu com força de fogo e disparou contra cerca de 200 mil pessoas que faziam uma manifestação, em frente ao Palácio Real de Katmandu, por melhorias em diversos setores e mudanças democráticas, informaram testemunhas.

Há 25 anos

2000. MANIFESTAÇÃO

Passe livre para deficientes

Associações dos Cegos do Estado do Ceará e dos Pacientes Renais e a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação, entre outras entidades que representam pessoas lizaram ontem, no Tribunal da com necessidades especiais a Justiça do Estado, no Cambeba, manifestação reivindicando o direito ao passe livre nos transportes coletivos do município.

2000. PAZ

Manifesto pede fim de bloqueio

Lutar contra o bloqueio econômico norte-americano através da Cultura mobilização de paz para pessoas procurando fazer chegar às embaixadas norte americanas, à Unesco e à Organização das Nações Unidas (ONU), a indignação pela situação gerada em virtude da posição dos Estados Unidos. Essa é a base do manifesto "Numa Cultura de Paz Não Cabe Bloqueio".