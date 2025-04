O Povo é História

Há 45 anos

1980. ACIDENTE

Petroleiro causa poluição do golfo

O Serviço de Guarda-Costeira informou que um navio petrolifero e um Cargueiro se chocaram ontem no Golfo do México, em frente a costa do Texas, devido a uma forte neblina. Ambos os navios se incendiaram, ocorrendo um derramamento de petróleo. Não houve vítimas. O combustivel começou a se incendiar e foi recolhido por outros navios que estavam na area.

1980. INTERNACIONAL

Dez mil querem abandonar Cuba

Cerca de dez mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, lutavam ontem para aproximar-se da Embaixada peruana em Havana, depois que o Governo de Cuba informou que permitirá a saída do País daqueles que o solicitarem sem recorrer å violência. Em troca, advertiu que não permitirá a saída de 25 cubanos refugiados na Embaixada depois de entrar à força no local.

Há 55 anos

1970. DESASTRE

Terremoto nas Filipinas

Dezenas de pessoas morreram e um incalculavel, número de outras estão gravemente feridas em consequência de um forte terremoto que, durante quase um minuto, estremeceu hoje nas ilhas Filipinas. o número de mortes seja mais elevado do que se pensa, por enquanto ainda não se dispõe de informações precisas de todas as zonas afetadas pelo sismo.

1970. INTERNACIONAL

Israel nega visita de judeu

Israel rejeitou a solicitação de um dirigente sionista, para aceitar um convite feito pelo presidente egipcio, Gamal Abdel para visitar o Cairo segundo anunciou fonte do Governo israelense em Jerusalém. A recusa foi feita depois que o Dr. Goldman, presidente do Conselho Judeu Mundial havia recebido o convite condicionado a que houvesse aprovação das autoridades governamentais.

Há 20 anos

2005. FORTALEZA

Estudantes fazem protestos

Invasão a Prefeitura e presença da Guarda Municipal. Acrescente ao cenário, pedradas, vidros de janelas quebrados, além de dois guardas feridos. Foi esse o clima na sede da Prefeitura de Fortaleza, ontem de manhã, quando um grupo de estudantes ocupou a frente do prédio. Eles reivindicavam a revalidação das carteiras de estudantes também valesse para o ensino médio.

2005. CORRUPÇÃO

Fraude envolve 210 servidores do CE

Cerca de 500 servidores públicos de 21 municípios do interior do Maranhão, Piauí e Ceará estão envolvidos no esquema de fraude da restituição do Imposto de Renda, de acordo com informações da Receita Federal divulgadas ontem. No Ceará, participaram do golpe 210 funcionários municipais ligados a 11 prefeituras. Os nomes dos servidores e dos municípios estão em sigilo.