O Povo é História

Há 45 anos

1980. SAÚDE

Brasil tem alto índice de pólio

O Brasil e o segundo país com o maior índice de poliomielite do mundo, perdendo apenas para a Índia, que está em primeiro lugar. A revelação foi feita ontem nesta capital pelo médico Claudio Amaral, representante do Ministério da Saúde, durante a cerimônia de abertura do encontro de programação das ações de combate a poliomielite.

1980. BRASIL

Usineiros mantêm boicote

Os usineiros alagoanos decidiram manter o boicote às exportações de açúcar cristal, que já retém 3 milhões de sacas nos armazéns do porto da capital. Eles foram recebidos pelo governador Guilherme Palmeira, que pediu uma explicação minuciosa para o movimento, porque com o boicote o Estado deixa de arrecadar 150 milhões de cruzados em impostos.

Há 40 anos

1985. TRAGÉDIA

Aracati submersa

O caos instalou-se na nova Aracati, um aglomerado de quase 500 barracas de lona e plástico na parte mais alta da cidade, há uma semana estão submersas pelas águas do rio Jaguaribe, que continuam a subir de forma surpreendente, Aracati enfrenta os problemas mais graves e os mortos já são cinco e há três doentes de hepatite.

1985. INTERNACIONAL

Alcoolismo é problema na URSS

A agência soviética "Tass" voltou a tratar do problema do alcoolismo na União Soviética, que pode provocar debilidade mental nos filhos dos alcoólatras e "prejuízos à economia". Ao comentar sobre as medidas recentes adotadas pelo Partido Comunista da URSS (PCUS), a Tass manifestou-se, no entanto, contra "certos extremistas", que pretendiam abolir a venda de bebidas alcoólicas.

Há 55 anos

1970. ROUBO

Furtos de milhões em Juazeiro

Duas casas comerciais de Juazeiro do Norte foram assaltadas e os gatunos levaram mercadorias avaliadas na importância de 30 mil cruzeiros novos, conforme queixa apresentada ao coronel Raimundo Campos, delegado especial daquela cidade. O outro comerciante furtado foi Adão Tavares, que na Policia declarou sido roubado em 18 mil cruzeiros novos.

1970. SUPERLOTAÇÃO

Cadeia lotada causa problema

A Cadeia Pública do Crato necessita urgentemente de ser ampliada não havendo mais lugar para os detentos, uma vez que os 40 mil existentes têm ocupado todas as suas dependências, preocupando as autoridades que não sabem como se arranjar em caso de novas possíveis prisões. O delegado especial de policia vem solicitando ajuda às autoridades estaduais para sanar o problema.