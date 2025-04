O Povo é História

Há 40 anos

1985. CEARÁ

Aracati vive quadro desolador

Centenas de casos de desidratação, seis doentes de hepatite, quatro com catapora, micoses generalizadas, além de diarréias e problemas respiratórios em adultos e crianças. Este, o quadro sombrio entre os mais de trinta mil desabrigados ou ilhados de Aracati, a cidade se encontra semi-encoberta pelas águas do rio Jaguaribe, que continuam a subir de forma assustadora.

1985. INTERNACIONAL

URSS testa novos mísseis

A União Soviética começou os testes de um novo míssil, sucessor do foguete SS-20, afirmou o "Washington Post". O jornal citou analistas do Governo e indicou que a informação deixa acreditar que os norte-americanos, indicaram uma moratória anunciada pelo Secretário-Geral soviético, Mikhail Gorbatchev, que suspende a instalação de mísseis na Europa até novembro.

Há 35 anos

1990. BRASIL

377 mil desempregados

A indústria da construção civil já demitiu oficialmente três mil trabalhadores, mas estima que no Estado de São Paulo, desde o início da implantação do plano econômico do novo Governo, 94 mil já tenham sido demitidos e que no Brasil esse número chegaria a 377 mil operários. A informação foi confirmada ontem, pelo presidente do Sindicato das Empresas de Construção, Sérgio Mauad.

1990. REAJUSTE

Salários subirão a cada três meses

O Congresso aprovou ontem a Medida Provisória 154, garantindo a liberação de cruzados retidos no Banco Central para a folha de pagamento, desde que as empresas concedam estabilidade e reajuste trimestral de salários aos empregados. Sob protestos da bancada do PT, o Congresso introduziu um dispositivo que privilegia os funcionários do Legislativo e do Judiciário.

Há 55 anos

1970. MUNDO

Terremoto na Grécia

Um terremoto abalou ontem a região central da Grécia, danificando vários edifícios em Atenas e ferindo quatro pessoas. O tremor durou 10 segundos e registrou 6,3 graus na Escala Richter. Residências rurais, na região de Lâmia, Grécia Central, e Corinto. tiveram suas paredes derrubadas pelo abalo sísmico. Em Atenas o terremoto também foi sensível e vários prédios foram danificados.

1970. PARALISAÇÃO

Onda de greves invade a Itália

Os 350.000 operários têxteis da Itália se declararam ontem em greve de oito horas para exigir um novo contrato de trabalho. Enquanto isto, a greve dos funcionários municipais paralisava os transportes em Milão e provocava nas ruas de Roma o amontoamento de lixo. Os operários têxteis realizaram manifestações em Nápoles e Milão para apoiar as suas exigências.