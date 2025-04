O Povo é História

Há 45 anos

1980. SAÚDE

IJF atende 100 mil pessoas

O Instituto José Frota, abrangendo as unidades central e periféricas, atendeu no período de janeiro, fevereiro e março deste ano um total de 100 mil e 702 pacientes, só na emergência. O maior movimento foi na unidade central e segundo o Diretor do IJF, Antonio Oliveira, somente em março, ali foram registrados 24 mil 274 atendimentos.

1980. CONFLITO

Irã afirma que derrubará Iraque

O Chanceler iraniano, Sadech Ghotbzadeh, anunciou que seu país "decidiu derrubar o regime do Iraque". Ele disse que o Irã se defenderá dos ataques militares e das sabotagens do Iraque. A transmissão radiofônica não especificou as medidas que o Ira tomará para derrubar o regime iraquiano, ou se havia tomado alguma decisão, a hostilidade entre os dois países está aumentando.

Há 30 anos

1995. INTERNACIONAL

Ataques na Faixa de Gaza

Sete israelenses morreram e 45 ficaram feridos, ontem, em dois ataques suicidas próximos a assentamentos judeus no Sul da Faixa de Gaza, segundo fontes oficiais israelenses. Em comunicado escrito, o grupo integrista Jihad Islâmica informou que um de seus militantes se lançou em carro bomba contra um ônibus que levava soldados e colonos, na principal estrada do Sul de Gaza.

1995. LEUCEMIA

Chance de cura aumenta

Anualmente no Brasil em cada cem mil crianças abaixo de 15 anos, três ou quatro apresentam leucemia. A informação é da especialista em oncologia pediátrica e hematologia, Silvia Brandalise, segundo a especialista a um grande avanço nos últimos 15 anos, que se deu na forma de tratamento, que passou a ser, principalmente ambulatorial, evitando as internações dos pacientes.

Há 25 anos

2000. FRAUDE

Interpol investigará fórum

O Ministério Público Federal vai acionar a Interpol (Polícia Internacional), que tem representação em quase todo o mundo, para fazer uma investigação sobre uma ligação do grupo acusado de desviar R$ 169,3 milhões das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo com dois empresários brasileiros presos nos EUA sob suspeita de comandarem um esquema de lavagem de dinheiro.

2000. CONQUISTA

Ceará é campeão de Jiu-Jitsu

Ceará foi o campeão geral do I Oscar do Jiu-Jitsu, ontem no ginásio do colégio Stella Maris. A competição reuniu cerca de 500 atletas de vários estados. O segundo colocado geral foi o Pará, com representantes principalmente de Belém. Em terceiro lugar ficou o Rio Grande do Norte e, em quarto, a equipe do Maranhão. Todos os campeões receberam troféu, medalha e camisa.