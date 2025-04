O Povo é História

Há 25 anos

2000. ESTELIONATO

PF investiga imposto de renda

Como a fraude acontece: os estelionatários conseguem obter dados de contribuintes do imposto de renda de várias regiões do Brasil, isentos ou não, com os cartões de cpf, pegam os dados e criam declarações fraudadas no (caso dos isentos), no caso dos (não isentos), verificam se há algum imposto a ser restituído e em seguida mandam a falsa declaração à Receita Federal.

2000. TRAGÉDIA

Morte de menino por leões de circo

O medo no município de Aracoiaba aumentou após a morte do garoto de seis anos José Miguel dos Santos, em Jaboatão dos Guararapes (PE), atacado por leões do Circo Vostok no último domingo. Um dos moradores, sem querer se identificar, denuncia que o local onde o Circo Transcontinental se instalou "é escuro e durante as apresentações ninguém fica cuidando dos leões".

Há 35 anos

1990. ESTIAGEM

Perda de safras em vários estados

Um fenômeno climático provocou a perda da safra pela seca, localizada em mais de 40% do Ceará, atingiu também os sertões dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma faixa no Leste do Piaui. No Nordeste a estiagem, que mesmo interrompida com chuvas irregulares em abril e maio, não atenderam à agricultura como esperado.

1990. CONFLITO

Guerra entre Índia e Paquistão

O primeiro ministro da Índia V.P. Singh comunicou que o Paquistão havia sido deslocado para a fronteira com seu país, portando unidades de radar e carros blindados e está preparando seus aeroportos, ele acrescentou que "a Índia está pronta para qualquer eventualidade com o Paquistão e que está em 'alerta vermelho' que é a última palavra em relação a preparativos bélicos." >

Há 15 anos

2010. SAÚDE

Vacinação de 100 mil pessoas

Para incentivar a vacinação e combater a gripe A (H1N1), hoje é o Dia "D" da vacinação em todo o Brasil. Os 36 mil postos de saúde vão atender doentes crônicos, grávidas, crianças, e adultos de 20 a 29 anos. Em Fortaleza, 92 postos estarão abertos hoje oferecendo a vacina, das 8 às 17 horas. A estimativa é de que, só hoje, sejam vacinadas 100 mil pessoas em Fortaleza.

2010. FORTALEZA

Protesto contra a transferência

Na véspera da transferência dos permissionários do Beco da Poeira para a avenida Imperador, onde passará a funcionar o Centro de Pequenos Negócios (CPN), um protesto dos contrários a essa mudança movimentou o mercado popular. Aos gritos de "queremos ir para o esqueleto", os manifestantes ocuparam o pátio onde fica a sala da administração ameaçando não sair do local.