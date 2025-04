O Povo é História

Há 45 anos

1980. REFUGIADOS

Peru recebe mil cubanos

As autoridades peruanas começaram a instalar barracas num campo, que abrigará mil dissidentes cubanos. Ainda não se sabe se Cuba autorizará a saída do grupo dos 10.800 refugiados que estão na Embaixada peruana de Havana. O Peru continua à espera para saber o número de cubanos que estariam dispostos a receber em seu território, temporária ou definitivamente.

1980. INTERNACIONAL

Israel se retira do Libano

A retirada dos soldados israelenses do Sul do Líbano começou na sexta-feira, quando saíram das áreas controladas pelas Nações Unidas e foram para o território dominado pelas milícias cristãs. O Primeiro Ministro israelense Menahem Begin, ira hoje a Washington, para conversar com o presidente americano Jimmy Carter sobre a questão palestina.

Há 40 anos

1985. TRAGÉDIA

Enchentes atingem 25% do Estado

A exposição da Secretaria de Agricultura foi feita pelo Chefe de Gabinete, Marinho de Andrade, que estimou em 25 por cento do território cearense (são 148 mil quilômetros quadrados) a área atingida pelas enchentes. São 33 municípios em estado de emergência e 155.420 pessoas desabrigadas, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec).

1985. ESPAÇO

NASA tenta salvar satélite

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) estuda os meios possíveis para salvar o satélite Syncom IV-3, lançado pelo avião espacial Discovery, mas que não entrou na órbita prevista, por uma falha do sistema elétrico. "Se for prudente poderemos ordenar uma saída ao espaço" declarou Marvin Nixon, Vice-Presidente de Comunicações da companhia Hughues.

Há 20 anos

2005. CRIME

Máfia fraudou R$ 4 bilhões

Ministério da Saúde fará tomada de contas, a partir da próxima semana, para quantificar o tamanho do rombo causado ao País pela chamada máfia do sangue. A auditoria da Controladoria Geral da União (CGU), mostrou que a quadrilha fraudou sistematicamente as compras de medicamentos do Ministério, num montante de R$ 4,4 bilhões, entre 1999 e 2004.

2005. BRASIL

Programa de saúde bucal

Mais de 48 milhões de pessoas receberam atendimento odontológico gratuito no País desde março de 2004, quando o Ministério da Saúde criou o programa Brasil Sorridente. É a primeira política nacional voltada para a saúde bucal no País, com investimentos previstos de R$ 1,3 bilhão até o próximo ano, nos 400 centros de especialidades odontológicas previstos.