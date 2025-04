O Povo é História

Há 35 anos

1990. CIDADES

Iguatu: cem anos de Celso Damião

Iguatu - Um encontro regional de bandas de música, marcou ontem as comemorações do centenário de vida do fundador da primeira banda iguatuense, o funcionário público, Celso Pedro de Lima, conhecido como Celso Damião. Celso Damião integrou a primeira banda de música do município e em 1910 tocou dobrados para a chegada do primeiro trem a Iguatu.

1990. ESPORTES

Ceará e Fortaleza empatam sem gols

Ceará e Fortaleza decepcionaram suas torcidas ao empatar pela terceira vez em 0 a 0, ontem a tarde no Estádio Castelão. O clássico teve poucos momentos de emoção e foi vaiado pelo público ao final da partida. Em Juazeiro, o Ferroviário complicou sua situação ao empatar com o Icasa em 1 a 1. Já o Guarany, venceu o Calouros, por 2 a 1 e assumiu a liderança do grupo B.

Há 55 anos

1970. MUNDO

Centenas de cadáveres no rio

Phnom Penh, Salgon, 16 - Os cadáveres de centenas de vietnamitas flutuavam ontem no rio Mekong a sudeste do Camboja, muitos dêles com as mãos atadas às costas. Parecia ser o resultado da maior matança de que se tem noticia neste país. Um policial que cruzou o rio em Neak Leung, 58 quilômetros a sudeste de Phnom Penh, disse que havia contado 400 cadáveres na manhã de ontem.

1970. CIÊNCIA

Apolo supera dificuldades

A Apolo-13 dirige-se hoje para a Terra, depois que os astronautas James Lovell, John Swigert e Fred Haise conseguiram milagrosamente corrigir com êxito, ontem à noite, a sua rota aliviando a tensão dos cientistas norte-americanos, que temiam pela sorte do trio espacial. Caso o desvio de rota não fôsse corrigido, a Apolo.13 estava fadada a não mais retornar à Terra.

Há 75 anos

1950. BRASIL

O Brasil ficará sem café

O Brasil ficará praticamente sem café para exportar em julho do corrente ano, dispondo unicamente dos estoques nos portos. Assim sendo, levando-se em conta o fato de que a safra do ano cafeeiro em curso será inferior á do ano passado, a posição estatistica do café continuará dificil até o inicio da proxima safra, 1951-52. Os estoques ficarão reduzidos, para 1º de julho de 1950.

1950. POLÍTICA

Acôrdo entre a igreja e o estado

Paris - Segundo a agência PAP, polonêsa, foi assinado recentemente, em Varsóvia, um acordo entre o governo da Polonia e o episcopado polonês. - "A fim de garantir ao povo polonês melhores condições de desenvolvimento, bem como a possibilidade de um trabalho tranquilo, o governo da República, e o episcopado polonês, decidiram regularizar suas relações".