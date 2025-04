Morre Tancredo Neves

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

O presidente Tancredo Neves está morto. Chegou ao fim a agonia do Presidente eleito, precisamente às 22h23min, depois de 38 dias de uma batalha crucial, durante a qual foi operado sete vezes. De um lado, Tancredo Neves - todo vontade de viver, um batalhão de médicos e um arsenal de equipamentos sofisticados; de outro, o inimigo implacável - e invencível - a morte.

E a morte venceu a batalha.

Mas, assim como ela pôde destruir as alegrias e esperanças de uma vida e de 130 milhões de brasileiros, não pode, jamais, romper os laços que unem uma alma imortal às almas que ele ama imortalmente.

O anúncio da morte do presidente Tancredo Neves foi feito precisamente às 22h33min pelo porta-voz Antônio Britto, da Presidência da República. Tancredo morreu no dia do 193º aniversário da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mineiro de São João del Rey, como ele.

O quadro clínico do presidente Tancredo Neves, de 75 anos de idade, havia atingido ontem o seu patamar mais crítico. O coração, o órgão mais resistente de toda essa batalha, não suportou as conseqüências do tratamento intensivo. No início da noite, o desenlace já era esperado no Instituto do Coração. Os parentes do Presidente entravam e saíam chorando do hospital.

O anúncio da morte de Tancredo Neves consternou a Nação, que não dormiu na madrugada de hoje. Todas as honras previstas para os funerais de Chefe de Estado serão prestadas ao presidente Tancredo Neves, cujo corpo chegará hoje às 11 horas em Brasília.

Sarney efetivado

O senador José Fragelli anunciou, ontem, às 23h55min, a convocação do Congresso Nacional para uma reunião extraordinária hoje, às 10 horas, quando comunicará, oficialmente, a morte do presidente Tancredo Neves e a vacância do cargo.

Fragelli, que é o presidente do Senado e do Congresso, afirmou que não haverá necessidade de novo juramento do vice José Sarney como Presidente da República. "O cargo está vago e o substituto legal é o Vice-Presidente. Portanto, não será preciso novo juramento", disse, acrescentando que o assunto foi debatido momentos antes pelas lideranças no Congresso, que concordaram.

O legado de Tancredo Neves - Editorial

Desce a cortina. Chega ao fim a tragédia que teve como personagem principal o depositário maior das grandes esperanças de todo o País - Tancredo de Almeida neves. O presidente eleito do brasil fechou os olhos após sofrimentos fisicos indescretíveis, acompanhados hora a hora pelo povo brasileiro, mas entra na galeria dos grandes vultos da História. Até nisso, alça-se ao plano dos predestinados.

O quadro que se tem hoje no Brasil inteiro é o de um povo submetido a mais uma dura prova e que chora, e chora no mais profundo da alma, por ter sido atingido no que tinha de mais essencial para enfrentar as vicissitudes - a Esperança. Poucas vezes, um homem conseguira capitalizar, com tamanha unanimidade, as aspirações do povo brasileiro à consolidação das instituições democráticas e à superação de assoberbante crise econômica.

Tancredo Neves erigira-se, por força da experiência do saber, no timoneiro, no líder incontestado do esforço pela construção daquilo que ele mesmo definira, com a sua proverbial eloqüencia, como a Nova República. Ou um País livre e soberano em que a idéia do bem seja predominante; um País em que haja lugar para o que Platão considera os tipos fundamentais de virtude.

O sepultamento será em São João del Rey

Brasília - Todas as honras previstas para os funerais de chefes de Estado serão prestadas ao Presidente eleito, Tancredo Neves, cumprindo-se o cerimonial previsto para estas ocasiões fúnebres e preparado em todos os detalhes pelo Gabinete Militar da Presidência da República e pelo Serviço de Cerimonial do Palácio do Planalto. O sepultamento será quarta-feira, em São João del Rey.

Hoje de manhã, às 11 horas, o corpo do Presidente eleito estará desembarcando na Base Aérea de Brasilia, onde ficará exposto para a visitação pública no Palácio do Planalto. Durante este tempo, antes que seja transportado para São João del Rey, em Minas Gerais, para o sepultamento, estão previstas diversas cerimônias religiosas, com cânticos e orações.

23 de abril de 1985

Emoção em Brasília: Tancredo sobe a rampa

Brasília - Momento de grande emoção em Brasília foi quando Tancredo Neves subiu a rampa do Palácio do Planalto, símbolo do poder da República. O corpo do Presidente eleito, depois de mais de cinco horas do trajeto entre o Aeroporto e a Esplanada dos Ministérios, foi retirado do carro militar em que era conduzido e transportado sobre os ombros por seis cadetes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foi levado, em passo marcial e cadenciado, para o interior do Palácio.

Enquanto subia a rampa o corpo de Tancredo, a banda marcial do Batalhão de Guardas executava o Hino Nacional. Ao longo da Esplanada, milhares de pessoas aplaudiam. Era 17h45min. Vinte minutos depois, dom José Falcão, Arcebispo de Brasília, iniciava a celebração da missa solene de réquiem, de corpo presente.