O Povo é História

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

Tartaruga é levada de volta ao mar

A tartaruga de couro (Dermochelys coriacea), que encalhou no último dia 19 na Praia de Morro Branco, em Beberibe, foi levada ontem para o mar numa distância de 10 milhas da costa (equivalente a 18,5 quilômetros). O animal com 1,86 metro de comprimento, 250 quilos. De espécie rara, o animal teve a nadadeira direita amputada, provavelmente, causada pela rede de pesca.

2005. MUNDO

Adiado salvo-conduto

O ministro das Relações Exteriores do Equador, Antonio Parra Gil, disse ontem que o governo está sem prazo para emitir o salvo-conduto que dará ao ex-presidente Lucio Gutiérrez permissão para se asilar no Brasil, embora afirme que o país é obrigado pelo Direito Internacional a conceder o documento. Gutiérrez está refugiado na residência do embaixador brasileiro.

Há 30 anos

1995. POLÍTICA

Suplente de Senador

Um projeto de emenda constitucional, apresentado sexta-feira (21) na Câmara dos Deputados, quer modificar o mecanismo de convocação dos suplentes de Senador. O projeto de emenda, feito pelo deputado cearense Roberto Pessoa (PFL-CE), determina que a convocação para a vaga surgida deve ser feita obedecendo o critério de classificação eleitoral.

1995. INTERNACIONAL

Exército fuzila acampamento

Entre cinquenta e sessenta pessoas morreram e mais 200 foram feridas em um acampamento de refugiados em Kibeho (Sudoeste de Ruanda), informou a ONU em Kigali. Por motivos desconhecidos, soldados do Exército Patriótico Ruandês descarregaram suas armas dos pontos em que cercam este acampamento, que o Governo mandou fechar. Abrigava mais de cem mil.

Há 40 anos

1985. POSSE

Dá a Sarney um mandato definitivo

Brasília - Em sessão do Congresso que durou apenas dois minutos, e da qual participaram cerca de 250 parlamentares, o Presidente do Senado, José Fragelli, declarou a vacância do cargo de Presidente da República, e a assunção definitiva do presidente José Sarney. O deputado Ulysses Guimarães e o Ministro da Justiça, Fernando Lyra, chegaram quase ao término da sessão.

1985. CEARÁ

DNER não conclui desvio na BR-116

Até às 18h20min de ontem, continuava interditada a BR-116, na altura do quilômetro 216, em Peixe Gordo, onde equipes do DNER trabalham para construir um desvio que permita o tráfego de veículos. A conclusão do desvio estava prevista para ontem, mas não foi possível terminá-lo por causa das consideráveis dificuldades para se trabalhar no trecho e da extensão dos danos.