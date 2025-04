O Povo é História

Há 35 anos

1990. CIDADES

Riacho pode desaparecer

O riacho Água Fria, no trecho localizado na avenida Perimetral com a rua Nestor Vasconcelos, nas proximidades da boate Obá-Obá, está ameaçado de ser aterrado. É que foram colocados quilos de entulhos em sua margem, o que poderá ser arrastado para o riacho até mesmo com as águas das chuvas, causando prejuízos aos moradores e a plantações locais.

1990. CEARÁ

Lavras consome água contaminada

Lavras da Mangabeira - A população deste Município, a 423 quilômetros de Fortaleza, está sendo afetada, nos últimos dias, por problemas intestinais devido ao consumo das águas do rio Salgado. Todos os tipos de detritos são encontrados nas águas do rio Salgado, que são utilizadas pela população tanto para beber quanto para a lavagem de roupa e o banho.

Há 55 anos

1970. POLÍTICA

Congresso Aprova Inelegibilidade

Brasília, 24 - O Congresso aprovou, ontem, substitutivo da Comissão Mista ao projeto de lei complementar relativo às inelegibilidades. Na Câmara a proposição recebeu voto favorável de 207 deputados contra 42. No Senado a matéria mereceu 38 votos pela aprovação e onze pela rejeição. A requerimento dos Srs. Aurélio Viana e Humberto Lucena, a votação.

1970. BRASIL

Proibida troca de livros didáticos

Em circular às escolas públicas e particulares do País, o ministro Jarbas Passarinho, da Educação, proibiu a troca dos livros didáticos que estão sendo adotados, de ano para ano, sem prévia consulta. Diz o Ministro, em sua decisão, que "o Governo não pode deixar de tomar conhecimento dos ônus que recaem sobre as famílias nas mudanças ou prescrições de livros escolares".

Há 75 anos

1950. MUNDO

O cardeal-arcebispo renunciou

Cidade do Vaticano - A noticia da renuncia á dignidade episcopal de Monsenhor Jachym, bispo coadutor, eleito cardeal-arcebispo de Viena, em plena cerimônia de consagração, provocou sensação nos circulos religiosos desta cidade. Ninguém encontra fato semelhante na história da Igreja. Sabe-se que o futuro arcebispo não havia concordado com essa nomeação.

1950. ESPORTES

Vencido o América por 3x2

Ferroviário e América preliaram amistosamente, á tarde de ontem, em nosso campo oficial. O embate que travaram tricolor da Estrada e rubros, não chegou a decepcionar de todo, salvando-se alguns lances da peleja. A vitoria coube ao Ferroviário, pela contagem de 3x2, tento do triunfo conquistado quando faltavam somente 25 segundos para o encerramento da peleja.