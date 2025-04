O Povo é História

Há 50 anos

1975. INTERNACIONAL

Terroristas dinamitam embaixada

Estocolmo - Os sete terroristas que penetraram na Embaixada da Alemanha Ocidental tomaram como reféns cerca de dez funcionários e depois explodiram o edificio, foram presos pela policia sueca, após rápido tiroteio. O drama, que começou ao meio-dia de ontem e terminou na madrugada de hoje, acarretou a morte de uma pessoa. Outras oito ficaram feridas e hospitalizadas.

1975. CEARÁ

Praças não mais serão terminais

A Praça José de Alencar não mais será terminal de ônibus, assim como a Castro Carreira e a do Coração de Jesus. Haverá mudanças sensíveis no itinerário dos coletivos e as atuais praças, que se encontram descaracterizadas de sua função, serão reintegradas para o público, com um calçadão fechado ao tráfego e destinado apenas a pedestres.

Há 60 anos

1965. PÂNICO

Tremor de terra em Aracati

Violento temporal desabou sôbre esta cidade e suas vizinhanças, na madrugada de ontem. Depois do grande aguaceiro, ocorreu um ligeiro abalo sismico, com duração de dois segundos, aproximadamente, mas o suficiente para fazer estremecer os quadros nas paredes, os aparelhos de rádio e as geladeiras, fazendo ainda dançar as loucas nas cristaleiras.

1965. MUNDO

Cinco ataques da aviação

Saigon - Em cinco ataques efetuados ontem pela aviação norte-americana e sul-vietnamita, contra o território do Vietnam do Norte, participaram mais de 200 aparelhos, o que representa uma das maiores operações já levadas a efeito contra o território comunista. O ataque iniciou-se pela manhã, uma base militar do Vietcong, situada a uns 100 km do paralelo 17, foi totalmente destruída.

Há 70 anos

1955. FORTALEZA

Fortaleza parou à falta de energia

Complica-se a todo o instante a questão de energia elétrica. A cidade acha-se quase completamente sem luz e fôrça, tendo que, desde sexta-feira à tarde, há continuo racionamento da energia até no centro da capital, pois a usina da antiga Light ficou sem lenha. A velha usina do Passeio Público desde a noite de ontem que deixou de trabalhar completamente, de vez que se acabara.

1955. ESPORTES

Bi-campeao o "Fortaleza"!

Empatando ontem, com o América, "handeap" que levava sobre o adversario, o Fortaleza sagrou-se bi-campeão cearense de futebol. O velho esquadrão, de tantas tradições gloriosas, conquistou o honroso título depois de uma campanha ruim no começo e boa para o fim. A "série melhor de três", terminou com um empate de 2x2. O jogo agradou, de um modo geral, ao público.