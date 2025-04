O Povo é História

Há 30 anos

1995. CIDADES

700 famílias em desabrigo

Setecentas famílias que vivem nas favelas das lagoas do Tijolo e da Zeza, no Conjunto Tancredo Neves, continuam sofrendo as conseqüências das chuvas caídas sobre Fortaleza. As famílias têm dificuldades de alimentação, vestuário, saúde e condições sanitárias, mesmo diante das atuações conjuntas dos órgãos municipais e estaduais para reduzir os problemas.

1995. ÚLTIMAS

Polícia mata seqüestradores

Após 123 horas de tensão, terminou as 7 horas de ontem o seqüestro na casa do empresário Roni Martin, em Marechal Cândido Rondon (703 quilômetros a oeste de Curitiba), no Paraná. A Polícia paranaense invadiu a casa, matou os três seqüestradores e libertou os reféns. Leina Reuter Martin, 26, mulher do empresário, foi a única refém ferida. Os outros reféns saíram sem ferimentos.

Há 40 anos

1985. CEARÁ

Urbanização dos mangues

A urbanização do mangue do Cocó continua a suscitar debates e já reúne, no mesmo protesto, até dirigentes de instituições oficiais. Ontem, durante a audiência que estava marcada para a tarde, os interessados aproveitaram para traçar as linhas de defesa dos manguezais, aterros de lagoas e construção de edificios à beira do mar. Hoje, haverá um debate na Câmara.

1985. MUNDO

Sete astronautas e dois macacos

Cabo Canaveral (EUA) - O avião espacial norte-americano Challenger foi lançado ontem do Cabo Canaveral com sete astronautas, dois macacos e 24 ratos, que servirão para desenvolver uma das missões científicas mais ambiciosas desde o início da conquista do espaço. Apenas 10 dias depois do regresso da outra nave espacial, Discovery, o Challenger foi lançado.

Há 50 anos

1975. ECONOMIA

Refrigerantes com suco natural

A partir de hoje, todas as indústrias fabricantes de sucos e refrigerantes serão obrigadas ao adicionamento de 10 por cento de suco natural em seus produtos com sabor de frutas como laranja e uva, três por cento nos refrigerantes com sabor de limão e o mesmo percentual para o guaraná, que de agora em diante será acrescido do extrato fluido da semente do guaraná, planta nativa.

1975. NACIONAL

Minimo não é mais fator de correção

Brasilia - O presidente Geisel sancionou ontem, com vetos, projeto de lei aprovado pelo Congresso que estabelece a descaracterização do salário mínimo como fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único ao artigo 1o. da lei 6.147, de 29 de novembro de 1974. O projeto de lei aprovado pelo Congresso retirava o reajustamento das prestações.