O Povo é História

Há 65 anos

1960. INTERNACIONAL

Última cartada de Chessman

Apesar de a diretoria do presídio de San Quentin informar que Caryl Chessman morrerá às 17 horas gmt, isto é, (14 horas do Rio de Janeiro), os advogados do presidiário-escritor travam dantesca luta, a mais dramática dos últimos anos, para salvar o famoso presidiário. Afirma a direção da prisão que Chessman morrerá em 15 segundos. Novo recurso foi apresentado.

1960. MUNICÍPIOS

Intransitaveis as estradas de Tauá

Devido ao enorme aguaceiro caído nesta região as estradas ficaram quase que totalmente destruídas, ficando Tauá sem nenhum meio de comunicação rodoviária para o escoamento de sua safra. O govêrno do Estado enviou ao fiscal de DAER um caminhão "International" ano 1958, a fim de que o mesmo adotasse as medidas necessárias á restauração das rodovias.

Há 75 anos

1950. ESPORTES

Ferroviário x Ceará

Ceará e Ferroviário preliaram a tarde de ontem, amistosamente, preenchendo o dia feriado. Tricolores da Estrada e alvi-negros realizaram uma partida bem movimentada finda a qual o placard acusava um escore de 3x0 favoravel ao time das três cores que atuou com visivel superioridade sobre o seu antagonista. A maquina treinada por Nonó não acertou no "match".

1950. BASQUETE

Iniciado certame de basquetebol

Com grande exito, teve lugar, à noite de ontem, na quadra da Fenix Caixeral, a abertura do certame oficial de basquetebol do corrente ano, com a realização de dois atraentes jogos. A primeira rodada do Campeonato de 1950 constou de dois jogos. O primeiro reuniu as esquadras do Gentilandia e dos Bombeiros, que realizaram um jogo equilibrado, com duas fases.

Há 85 anos

1940. BRASIL

Salario minimo em todo o Brasil

Rio - O presidente Getulio Vargas se dirigiu aos trabalhadores do brasil. Prosseguindo, disse o sr. getulio Vargas: - As bases da nossa legislação social já estão solidamente lançadas com as leis que regularam a duração do trabalho, a higiene industrial, a ocupação das mulheres e menores, as aposentadorias, as indenizações profissionais, os contratos coletivos e a arbitragem.

1940. CEARÁ

Navio norueguês detido em alto mar

Amanheceu hoje em nosso porto o navio norueguês Reynefheil a respeito do qual O POVO publicou ha poucos dias um telegrama noticiando a sua detenção por um cruzador francês, quando se aproximava das costas cearenses. Procedia o mesmo de New-York e, um dia depois de haver partido de Belém, destino a Fortaleza, foi abordado pelo navio de guerra francês.