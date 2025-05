O Povo é História

Há 25 anos

2000. ESPORTES

Shelda/Adriana ganha etapa

A cearense Shelda e a carioca Adriana Behar igualaram ontem o recorde de Jacqueline e Sandra no Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. Em João Pessoa, elas conquistaram o quinto título consecutivo na competição - Jacqueline e Sandra também venceram cinco vezes seguidas na temporada 95/96. Na final, Adriana Behar e Shelda derrotaram Ana Paula/Mônica (SP/RJ) por 15 a 03.

2000. SAÚDE

Bactéria resistente ganha batalha

Um poderoso inimigo da saúde pública mundial, a cepa super-resistente da bactéria enterococo, ganhou mais uma vez a batalha contra cientistas. Pesquisa inédita desenvolvida pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) demonstra que uma nova droga desenvolvida pela indústria farmacêutica para combater a ação da bactéria já é ineficaz mesmo antes de ser usada.

Há 35 anos

1990. CIDADES

Bicicleta terá cadastro

Assim como existe o Documento Único de Trânsito (DUT) para os veiculos, as bicicletas também terão uma carteira com todas as informações sobre ela e o seu proprietário. A idéia é da Federação Cearense de Ciclismo. A finalidade é facilitar a identificação deste meio de transporte, em caso de roubo. A Secretaria de Segurança Pública ficará com a relação.

1990. INTERNACIONAL

Gorbachev sob vaias

Moscou - O presidente soviético, Mikhail Gorbachev, abandonou precipitadamente ontem a tribuna oficial da Praça Vermelha, sob as vaias e assovios dos manifestantes que participavam do desfile de 1º de Maio convocados pelos movimentos reformadores. No final da comemoração oficial, às 11 horas locais (4 de Brasília), milhares de milicianos tentavam conter a multidão.

Há 45 anos

1980. BRASIL

Imposto de exportação

As exportações de peles de bezerro ou qualquer outro bovino, inclusive Búfalo, e de couros de bovinos, de flor lixada, curtidos ao cromo, passam a sofrer a incidência do Imposto de exportação. Essa decisão do Conselho Monetário foi regulamentada ontem pela Resolução 611 do Banco Central, que decidiu ainda alterar a alíquota nas vendas externas de outros tipos de couro Bovino.

1980. MUNDO

Mais de 300 feridos na posse

Amsterdã Mais de 200 policiais e 100 civis ficaram feridos nos choques ocorridos quarta-feira durante a cerimônia de posse de Beatriz, a nova Rainha da Holanda. Sete soldados estão gravemente feridos e dois manifestantes tiveram fraturas no crânio - disseram fontes dos hospitais onde as pessoas estão sendo medicadas. O centro de Amsterdã exige as marcas dos distúrbios.