O Povo é História

Há 50 anos

1975. INTERNACIONAL

Focos de resistência no Vietnã

Saigon, Phnom Penh, Bangkok, Washington - Apesar das sucessivas afirmações de que exercem absoluto controle sobre o Vietnã do Sul as autoridades do novo Governo Revolucionário e do Vietnã do Norte aparentemente continuam a enfrentar focos de resistência. Há indicios, igualmente, de que várias unidades do disperso Exército de Saigon passaram à clandestinidade.

1975. NACIONAL

Posição do governo sobre emendas

Belo Horizonte - O Lider do Governo na Câmara Federal deputado José Bonifácio de Andrade (Arena-Mg), afirmou ontem que tendencia do Governo é de votar contra o projeto de emenda Constitucional que estabelece aposentadoria aos 30 anos de serviço para os homens e de 25 anos para as mulheres, "porque iria acarretar considerável aumento de despesas".

Há 60 anos

1965. ECONOMIA

Preço que provoca à burla da tabela

O Geldec está encontrando dificuldades em manter o tabelamento da carne a Crs 1.250 e as próprias autoridades policiais, encarregadas de evitar qualquer abuso do preço, reconhecem a superficialidade da medida. Sábado passado muitos talhadores, em presença do delegado Venelcuis Xavier, resolveram deixar de adquirir o produto para o corte.

1965. FORTALEZA

Aumento dos ônibus

Revoltados com a concessão do aumento dos preços das passagens dos transportes coletivos, desde ontem a noite estudantes e populares vêm ensaiando repetidos "quebra-quebras" em pontos diferentes da cidade. Os acontecimentos culminaram com a retirada de circulação, dos ônibus, a partir das 21h30m e o refôrço do policiamento da cidade, através de viaturas da RP.

Há 70 anos

1955. MUNDO

Sacrificio em favor da filha

Londres, 3 - A sra. Peggy Pratt, de 31 anos de idade resolveu arriscar sua vida e a de sua filha Wendy, na esperança de devolver-lhe à saúde. A sra. Pratt, deitar-se-á ao lado de sua filha na mesa de operação. O coração e os pulmões de uma serão ligados ao da outra, por tubos de matéria plástica. Em seguida, durante uma hora e meia, o coração de Wendy ficará parado.

1955. ESPORTES

Náutico x General Sampaio

Dando andamento ao 'Torneio Cronica Desportiva Cearense", será realizada à noite de hoje, na quadra da Fenix Caixeiral, mais uma rodada de basquetebol. Estarão reunidos os quadros juvenis e adultos do Náutico e do General Sampaio. O encontro principal promete ser dos mais movimentados, pois o General Sampaio está com um quadro que muito poderá fazer neste certame.