O Povo é História

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

Alunos da Uece ocupam gabinete

Estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) ocuparam ontem o gabinete do reitor reivindicando uma solução para a falta de professores na Capital e no Interior do Estado, melhoria nas instalações das faculdades e aquisição de novos livros para as bibliotecas. Um documento assinado pelos estudantes será entregue ao governador Lúcio Alcântara.

2005. ECONOMIA

Conta informará qualidade da água

Receber informações sobre a origem e a qualidade da água que chega da torneira será um direito do consumidor a partir de 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Um decreto assinado ontem determina que os dados passem a constar na conta mensal expedida pelas empresas prestadoras do serviço. O decreto, que será publicado hoje no Diário Oficial da União.

Há 50 anos

1975. NACIONAL

Novos critérios para diárias

Brasília - O DASP concluirá esta semana e encaminhará à Presidência da República a nova regulamentação sobre a concessão de diárias ao servidor público, que terá como principal novidade a obrigatoriedade de o funcionário comprovar a hospedagem para receber a parte correspondente. A diária passará a ser dividida em duas partes iguais: alimentação e hospedagem.

1975. INTERNACIONAL

Peixe uruguaio para o Brasil

Montevideu - O Uruguai venderá 500 toneladas de peixe por mês, ao Brasil, numa operação considerada pelas autoridades de Montevideu como "um novo e auspicioso passo no desenvolvimento da indústria pesqueira nacional". A tramitação comercial se concretizou entre a empresa uruguaia Dartesa e as Indústrias Alimenticias S/A, do Rio Grande do Sul, a 310 dolares a tonelada.

Há 80 anos

1945. GUERRA

A rendição alemã

Londres- As forças que se renderam totalizam mais de um milhão de homens, segundo declarou Montgomery,. Desse fato decorrem alguns problemas, que deverão ser enfrentados com muita habilidade, ante a necessidade de retirar os prisioneiros da Dinamarca e Holanda. O instrumento de rendição que os alemães assinaram determinando a capitulação formal das forças nazistas.

1945. CEARÁ

Paralisados todos os veiculos

A crise de transportes no Ceará so agrava de maneira impressionante, dada a imprestabilidade das rodovias que ligam Fortaleza ás cidades do interior, ocasionando sérios prejuizos á economia do Estado. Os fortes aguaceiros que continuam a cair em todo o interior são o motivo da situação clamorosa em que se encontra a região sertaneja.