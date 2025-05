O Povo é História

Há 25 anos

Criador de novo vírus

O criador do vírus "ILOVEYOU", que afetou desde a última quinta-feira milhões de computadores em todo o mundo, seria um estudante alemão chamado Michel, segundo um técnico sueco em informática. "Tenho boas razões para pensar que Michel é o criador de 'ILOVEYOU', pois localizei seu nome três horas depois que o vírus foi difundido", afirmou Fredrik Bjorerck.

2000. CIDADES

Trem cargueiro descarrila

Um trem cargueiro de propriedade da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN, antiga Rffsa) descarrilou por volta das 2 horas deste sábado, quando passava pela estação ferroviária no Centro do município de Guaiúba (a 65 quilômetros de Fortaleza). Três vagões saíram dos trilhos e um deles, carregado de álcool, tombou. Ninguém ficou ferido. Na área, são comuns o lamaçal.

Há 35 anos

1990. PLANTAS

Pesquisa suspensa ameaça horto

Com a suspensão, pela Central de Medicamentos (Ceme), do financiamento de pesquisas de plantas medicinais, várias instituições do País foram atingidas em suas atividades, assim como na manutenção de hortos e laboratórios de fisioterapia. A interrupção do repasse de recursos ameaça o projeto de aplicação da aroeira no tratamento da úlcera gástrica.

DESTAQUE

Corpo de criança aguarda autópsia

O corpo de uma criança de oito anos, falecida com suspeita de hidrofobia e encefalite, permaneceu mais de 18 horas, na maca, aguardando autópsia no Hospital das Clínicas, da UFC. Segundo o médico legista do Hospital, o exame não podia ser feito porque a criança não tinha história de internamento hospitalar. Por idêntico motivo, o IML também não dispunha de autorização.

Há 45 anos

1980. CEARÁ

Iminente o estado de calamidade

É iminente a decretação do Estado de Calamidade em quase todo o território cearense, caso não volte a chover no Ceará nos próximos oito dias, o governador em exercício, Manoel de Castro Filho, informou ontem ao Superintendente da Sudene, Valfrido Salmirto Filho, que, caso as coisas não mudem, "estaremos atravessando uma situação até pior do que a do ano passado".

1980. FORTALEZA

Alargamento da Avenida 13 de Maio

Para o alargamento da Avenida 13 de Maio, tiveram inicio ontem, as obras de terraplenagem do trecho compreendido entre as avenidas Carapinima e Dom Jerónimo. A obra que custará aos cofres do Municipio o valor de Cr$ 1 milhão 100 mil, será entregue dentro de 90 dias. A Sumov estará fazendo amanhã, concorrência pública para ampliação do Instituto José Frota.