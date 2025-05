O Povo é História

Há 55 anos

1970. BRASIL

Projeto fixa DNOCS em Fortaleza

Brasília, 8 - A Comissão do Poligono das Sêcas da Câmara aprovou projeto vindo do Senado, pelo qual se fixa em Fortaleza, em caráter definitivo, a sede do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas. O projeto vai agora à Comissão de Finanças ao plenário e em seguida, à sanção presidencial, relatado pelo Sr. Ernesto Gurgel Valente. A Comissão decidiu convidar para debater problemas.

1970. CENSURA

Buzaid não vê razões para estender

Rio - O ministro Alfredo Buzaid disse à imprensa não ver razão para estender a censura prévia aos jornais. "O objetivo do Govêrno, ao baixar o decreto-lei", frisou, "foi sômente impedir a licenciosidade através da imprensa e manifestações eróticas no cinema e na televisão. A imprensa brasileira tem-se comportado muito bem, não havendo qualquer motivo para censura".

Há 65 anos

1960. CONFLITO

Bombeiros e estudantes do Liceu

Tudo começou no interior de um ônibus que faz a linha do bairro de Jacarecanga. Em dado momento um dos alunos do Liceu lançou uma pilhéria para o militar, sendo acompanhado por alguns colegas. Repudiando a brincadeira, o soldado pediu ao motorista que entrasse com o ônibus e tudo no interior do Quartel do Corpo de Bombeiros, sendo atendido.

1960. ESPORTES

Oito clubes em choque

Será finalmente iniciado hoje a noite no Estádio Presidente Vargas, o Torneio da Pacificação, certame que será promovido pela FCD, para comemorar o fim da crise que domina há vários meses o futebol cearense. Os oito clubes da primeira divisão, filiados à mentora, estarão se defrontando logo mais, no Benfica, pela posse da "Taça Crônica Desportiva do Estado do Ceará" (APCDEC).

Há 75 anos

1950. CEARÁ

Vinte e cinco milhões de "watts"

Conforme haviamos informado realizaram-se em Juazeiro do Norte e Crato as anunciadas reuniões, com o fito de se estudar e debater a possibilidade de eletrificação do Cariri, através do potencial elétrico de Paulo Afonso. Se eletrificado o Cariri, esta região receberá da Hidro-Elétrica do São Francisco vinte e cinco milhões de "watts", que permitirá eficiente crescimento.

1950. INCÊNDIO

Incêndio no Carlos Gomes

Rio - Na manhã de ontem, incendiou-se o Teatro Carlos Gomes, situado na Praça Tiradentes. O fogo irrompeu num dos lados do Palacio, propagou-se pelos camarins e madeirames do palco e cenarios, dai passando para a platéia. Em face da demora dagua, o fogo alcançou vertiginosamente a cumieira, destruindo-a e fazendo ruir nalgumas paredes inteiras. O forro desabou.