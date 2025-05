O Povo é História

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

Gangues controlam ruas

Moradores do bairro Edson Queiroz vivem atormentados. Um conflito entre grupos de duas favelas transformou a principal rua do bairro em território proibido. Algumas pessoas são obrigadas a fazer percursos fora do usual para pegar o ônibus. Até uma rua foi aberta no meio do matagal. Moradores chegam a ser extorquidos e espancados pela quadrilha.

2005. COMISSÃO

Mortes de crianças índias

As mortes de 23 crianças indígenas da nação Guarani-Kaiowá ocorridas este ano, por desnutrição, em Mato Grosso do Sul, serão investigadas, a partir de hoje, por uma comissão interministerial nomeada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Os óbitos aconteceram em aldeias de três municípios de Mato Grosso do Sul, Japorã, Amambaí e Dourados.

Há 40 anos

1985. POLÍTICA

Aprovadas diretas para Presidente

O Congresso Nacional aprovou ontem à noite, por grande maioria, a emenda que propõe eleições diretas para Presidente da República e Prefeito das capitais, extinguindo, desta forma, o Colégio Eleitoral. Foi na primeira de uma série de votações acertadas pelos líderes em torno da proposta remetida, no dia anterior, ao Congresso, pelo presidente José Sarney.

1985. CEARÁ

Muros vão conter as encostas

Para evitar novos desabamentos, a Sumov inicia, através de uma empreiteira, a partir de hoje, construção de três muros de arrimo no Castelo Encantado, para conter os sucessivos deslizes do morro. A situação é mais crítica nas ruas Lindoya, 20 de Julho e Nova Iguaçu. Há nove barracas da Cedec na entrada do bairro, abrigando dezenas de moradores que perderam suas casas.

Há 50 anos

1975. BRASIL

Divórcio cai no congresso

Brasília - Por 222 votos a favor e 145 contra, a emenda constitucional de autoria do senador Nelson Carneiro, que institui o divórcio no Brasil, foi aprovada por maioria simples e por maioria absoluta, mas não conseguiu atingir o "quorum" necessário - dois terços do total de senadores e deputados - ou sejam 287 votos - e foi portanto rejeitada.

1975. FORTALEZA

O Dia da Vitória em Fortaleza

Veteranos da Segunda Guerra e integrantes da Associação dos Combatentes do Brasil participaram, ontem, em Fortaleza, das comemorações do Dia da Vitória. No Quartel General da 10a Região Militar realizou-se uma cerimônia alusiva ao 30º aniversário do término da II Guerra Mundial. Na Igreja do Cristo Rei, ás 18 horas foi celebrada missa em sufrágio das almas.