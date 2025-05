O Povo é História

Há 60 anos

1965. MUNDO

Ameaça de epidemias

São Domingos - Agrava-se com o passar dos dias a situação de calamidade em São Domingos. As autoridades sanitárias anunciaram que é grande ameaça de epidemias em consequência do acúmulo de lixo nas ruas do cheiro de cadáveres em decomposição e da quase completa falta de água. Carros dos Estados Unidos estão limpando as ruas.

1965. FORTALEZA

Paulo Afonso domina

Desde a manhã de ontem quase tôda a cidade de Fortaleza, à exceção da zona que vai da avenida D. Manuel até o Mucuripe e do Atapu a Messejana, está eletrificada em 60 ciclos pela energia de Paulo Afonso. A ligação foi feita às 10 horas, na Usina Presidente Kennedy, na Floresta, pelo governador Virgílio Távora, que, em seguida, rumou para o Passeio Público.

Há 70 anos

1955. ABASTECIMENTO

Lençol subterrâneo em Mucuripe

Esteve no Palácio da Luz o engenheiro Saturnino de Brito, chefe do escritório contratante dos serviços de ampliação e melhoramento da rêde de abastecimento de água e esgotos em Fortaleza. Serão feitos estudos de duas ordens: ou a construção de nova adutora ou o aproveItamento do lençol subterrâneo da zona de Mucuripe e suas vizinhanças.

1955. ESPORTES

Vitória do Guanabara

Domingo, no estadio Presidente Vargas, defrontaram-se numa movimentada partida de futebol, as equipes do Guanabara e do Mauá, terminando a contenda com a vitoria do primeiro 4x2. O quadro vencedor pisou em campo com a seguinte constituição: Rener, Pavão e Chico Pão; Pirrita, Zemaria e Neto; Edson, Procopio, Elodias, Bebê e Baiano. Eram pró Guanabara Bebê, Baiano.

Há 80 anos

1945. GUERRA

Agora, tudo contra o Japão!

Ilha de Guam - Formações de super-fortalezas-voadoras, procedentes da Ilhas Marianas, continuaram a bombardear ativamente as indústrias Japonesas, bem como os aeródromos do Micado, tendo hoje pela manhã entre 100 e 150 bombardeiros jogado incalculavel quantidade de bombas explosivas na área industrial de Kyushu, onde também foram castigados aeródromos.

1945. CEARÁ

Guerra total contra o povo

A partir de hoje - decidiram os donos de vacaria - o leite está sendo vendido a Cr$ 2,00, ou seja com um aumento de 40 centavos por litro. E os leiteiros receberam ordens de seus patrões de voltarem com o produto se encontrassem obstáculo por parte da população. E os homens que adicionam leite á agua cumpriram religiosamente as instruções dos seus chefes.