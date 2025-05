Foto: O POVO É HISTÓRIA 10 de Maio 1994 - Nelson Mandela assume a presidência da África Sul. É o primeiro negro da história a assumir o cargo do país.

10 de maio de 1994

A saga de Mandela - Editorial

Delegações do mundo inteiro comparecem hoje a Pretória, na África do Sul, para assistir à posse de Nelson Mandela, como primeiro presidente negro do país. A vitória esmagadora do Conselho & Nacional Africano, partido do -líder empossado, enterrou de forma estrepitosa o último regime racista do Planeta, recuperando La dignidade do povo negro sul-africano, até bem pouco tempo negada pela minoria branca.

O mundo não se cansa de exaltar a epopéia de Nelson Mandela, cuja vida inteira foi dedicada a um único objetivo: libertar o seu povo de uma tirania longa e cruel. Em nome desse ideal passou 27 anos na prisão, sem render-se jamais às pressões de toda ordem para abandonar a luta. Sua estatura moral projetou-se como uma arma demolidora que, pouco a pouco, foi minando a aparente solidez do sistema racista, alimentando a fé de milhões de oprimidos (exilados em seu próprio país), num futuro melhor, de dignidade e liberdade. Sua perseverança manteve a chama da esperança de seu povo, quando tudo parecia conspirar contra seus ideais. Graças a essa persistência, seus liderados tiveram força para prosseguir uma guerra desigual contra um exército poderoso e sofisticado, que nunca deixou de receber armamentos, mesmo quando, aparentemente, as potências ocidentais resolveram isolar o regime.

Os anos escoaram-se lentamente, a juventude foi dando lugar à maturidade, e à velhice, sem que Nelson Mandela desse sinais de sucumbir ao desânimo. O povo sabia que por trás daqueles altos muros, confinado numa cela inalcançável, um coração batia incessantemente a seu favor, espargindo energia e confiança na vitória que, para muitos, se apresentava como loucura de um visionário. Muitas vidas ainda iriam ser sacrificadas, muitas lágrimas escorreriam até que um dia o mundo compreendesse que era chegada a hora do basta à insanidade e à brutalidade de um regime odioso.

Foi preciso esperar que o Muro de Berlim viesse abaixo e o mundo deixasse de ser o tabuleiro de xadrez onde dois sistemas mundiais antagônicos enfrentavam-se sem descanso. Só então foi possível enxergar o absurdo de uma lógica que exigia a parceria do regime racista na luta contra o "perigo comunista". A Guerra Fria foi o guarda-chuva protetor dos nazistas sul-africanos e em seu nome as democracias ocidentais fecharam os olhos à barbaridade dos afrikaaners.

Nelson Mandela acompanhou passo a passo o desmoronamento da hipocrisia predominante na política dos 7 Grandes, em relação ao seu povo, e nem por isso transformou-se num homem amargurado e dominado pelo ódio. Bem ao contrário, as palavras de serenidade e conciliação brotam hoje, de seu coração, numa expressão de grandeza que o torna uma das figuras mais dignas do cenário político mundial. Sem o carisma de sua liderança, certamente estaríamos testemunhando uma vindita sem igual, resultante de décadas de opressão e humilhação. A minoria branca seria trucidada. Por ironia da história é justamente esse homem que foi a maior vítima da prepotência racista, o escudo protetor sob o qual se abriga seus antigos opressores para escapar a uma retaliação temida.

Nelson Mandela soube compreender que a África do Sul precisa, antes de tudo, de reconciliação e unidade para realizar a gigantesca tarefa de construção nacional. É preciso vencer, inclusive, os ódios intertribais, estimulados durante o longo domínio branco, como forma de enfraquecer os negros.

A responsabilidade histórica das grandes potências não pode ser escamoteada, nesta hora, e a melhor forma de reparar o erro cometido é apoiar a jovem nação, dando-lhe todos os recursos possíveis para a sua arrancada como novo membro da comunidade democrática mundial.

Parlamento elege Mandela por unanimidade

Nelson Mandela foi oficialmente eleito ontem o primeiro Presidente negro da África do Sul, pelo voto unânime de um novo Parlamento do qual fazem parte ex-presos políticos e membros do regime branco que os encarcerou.

Operários, líderes sindicais comunistas e ex-guerrilheiros formam com empresários conservadores brancos, agricultores africaneres e ex-militares a Assembléia Nacional da Cidade do Cabo, onde os primeiros colonizadores brancos desembarcaram em 1652 para dar início a três séculos de dominação branca na África do Sul. O sistema de segregação racial conhecido como "apartheid" chegou ao fim com a eleição de 26/29 de abril, a primeira a ter a participação da maioria negra do país e na qual o Congresso Nacional Africano, de Mandela, obteve 62,7% dos votos.

O Partido Nacional, que instituiu o "apartheid", e seu líder, Frederik De Klerk, que negociou o fim do sistema racial, receberam um quinto da votação e serão parceiros menores num governo de unidade nacional. Conquistaram também mandatos no novo Parlamento os nacionalistas zulus do Partido Inkhata da Liberdade, a Frente Liberdade, separatista, e o Congresso Pan-Africanista, que em certas ocasiões usou em sua campanha a palavra de ordem "a cada colonizador uma bala".

Mandela foi o único a ter seu nome indicado para presidente na primeira sessão do Parlamento. Todos os 400 parlamentares e centenas de convidados aplaudiram de pé quando o presidente da Corte Suprema, Michael Corbett, proclamou Mandela "Presidente da República da África do Sul". Mandela presta juramento hoje no Gabinete presidencial em Pretoria. Dezenas de chefes de estado e outros dignitarios já se encontram na África do sul para assistir à cerimônia.

Do novo governo de unidade nacional chefiado por Mandela farão parte De Klerk, que será um dos dois vice-presidentes, e vários membros governo do Partido Nacional, dominado por brancos, entre eles o Ministro das Finanças, Derek Keyes.

Mandela declarou em seu primeiro pronunciamento público após a sessão do Parlamento que tinha compromissos com a reconciliação e a paz, e que seu governo trabalharia por uma vida melhor para todos os sul-africanos. O homem que durante décadas foi símbolo da luta contra a segregação racial aceitou o mais alto cargo político de seu país a pouca distância de Robben Island, a infamante prisão no litoral da Cidade do Cabo, onde cumpriu grande parte de sua sentença de 27 anos de prisão por combater o "apartheid".

"Estamos hoje entrando numa nova era, a era da África do Sul pela qual lutamos", disse Mandela a dezenas de milhares de partidários do balção da Prefeitura da Cidade do Cabo, o mesmo lugar de onde falou ao público pela primeira vez após ter sido solto de Robben Island, em 1990.

11 de maio de 1994

Mandela promete vida melhor para todos

Nelson Mandela prestou ontem o juramento que o tornou o primeiro Presidente negro da África do Sul, prometendo curar as feridas de décadas de luta contra o domínio branco e construir uma vida melhor para todas as raças numa nova nação. Mandela assumiu o cargo às 12h 17min. (7h 17min. em Brasília), numa cerimônia realizada em Pretoria, capital administrativa da África do Sul, com a presença de chefes de estado e altas figuras governamentais de mais de 150 países.

Milhares de sul-africanos concentrados no gramado em frente ao prédio presidencial aplaudiram Mandela entusiasticamente e soltaram fogos para celebrarem o fim do "apartheid". O novo Presidente, que passou 27 anos na prisão por causa de sua oposição ao "apartheid" chamou a transição para a democracia de "uma vitória comum para a justiça, a paz e a dignidade humana".

"Chegou a hora de curarmos as feridas", acentuou Mandela em seu discurso de posse. "Chegou o momento de acabarmos com os abismos que nos dividem. A hora é de construirmos", disse, prosseguindo. "Conseguimos, afinal, nossa emancipação política. Prometemos libertar todo o nosso povo da continuação do cativeiro da pobreza, das privações, dos sofrimentos, da discriminação racial e de outras discriminações".

Mandela disse que seu governo de unidade nacional, que inclui como segundo vice-presidente o ex-Presidente Frederik de Klerk, que negociou o fim da política de "apartheid" de seu Partido Nacional, protegerá os direitos dos sul-africanos de todas as raças. Uma de suas primeiras tarefas, anunciou, será a concessão de anistia para alguns presos. "Nunca, nunca, nunca mais esta bela terra experimentará novamente a opressão de um pelo outro", frisou Mandela, sob aplausos.

O Presidente da Corte Suprema da África do Sul, Michel Corbett, administrou a cerimônia de juramento, na qual Mandela jurou "promover a tudo que proporcione avanço e opor-se a tudo que possa prejudicar a República, e devotar-se ao bem-estar de todo o seu povo". Tambem prestaram juramento o ex-Presidente branco Frederik de Klerk e Thabo Mbeki, presidente do Congresso Nacional Africanos, ambos vice-presidentes do governo de unidade nacional.

Em seu discurso para a multidão, Mandela considerou de Klerk como "um dos maiores reformistas, um dos maiores filhos do nosso sólo" e disse que seu governo combinará líderes brancos e negros que trabalharão juntos para reconstruirem a África do Sul. Passando do inglês para o afrikaans, a língua da antiga classe governante branca, Mandela disse à multidão: "Esqueçamos o passado. O passado é o passado. Trabalhemos agora para construirmos uma grande nação".

12 de maio de 1994

Mandela coloca no poder os três grandes partidos

O presidente sul-africano-Nelson Mandela indicou ontem Mangosuthu Buthelezi, Presidente do Partido da Liberdade Inkatha, nacionalista zulu e rival de seu Congresso Nacional Africano, para o importante cargo de Ministro de Assuntos Interiores, completando o governo de unidade nacional.

O novo Gabinete, que tomou posse e reuniu-se pela primeira vez na tarde de ontem, depois de dias de negociações e trocas sutis, tem 20 membros do CNA, sete do Partido Nacional, que governou a África do Sul até as eleições, e três do Inkatha. Há também 12 vice-ministros, oito dos quais pertencentes ao CNA, três ao Partido Nacional e um ao Inkatha.

Houve poucas surpresas na composição do Gabinete divulgada em Pretoria. A maioria dos indicados já havia sido anunciada extra-oficialmente por seus partidos nos dias que antecederam a posse de Mandela, acontecida terça-feira.

A África do Sul deverá ser atendida em seu pedido para ser readmitida na Comunidade Britânica, formada por ex-colônias da Grã-Bretanha, anunciou ontem o Chefe da Organização. Emeka Anyaoku, Secretário-Geral da Comunidade, disse ter se encontrado com o presidente Nelson Mandela e o novo ministro do Exterior, Alfred Nzo, que lhe confirmaram o desejo do país de voltar a pertencer ao grupo.

Um tribunal da África do Sul condenou ontem à morte seis membros do neonazistas Movimento de Resistência Afrikaner, pelo assassinato de quatro negros em dezembro do ano passado. O Afrikaner se opõe ao fim do Apartheid.