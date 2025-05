O Povo é História

Há 45 anos

1980. BRASIL

Iniciada greve dos catadores de café

Salvador - Fracassadas as negociações desenvolvidas no final de semana entre representantes de patrões e empregados, tem início hoje a greve dos trabalhadores rurais nas fazendas de café de Barra do Choca e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O movimento é o primeiro que se realiza, na area rural, na Bahia depois de 1964, e pode atingir 40 mil camponeses.

1980. INELEGIBILIDADE

Questão da inelegibilidade preocupa

A questão da inelegibilidade constitucional dos parentes próximos do Presidente da República, dos governadores de Estado ou territórios, e de prefeitos, para os cargos de deputado e senador, começa a preocupar os parlamentares. O atual texto constitucional impede que o conjuge e os parentes consaguínios ou afins, se candidate aos cargos executivos municipais, estaduais.

Há 65 anos

1960. ESPORTE

Basquetebol: começa hoje o certame

Cercada de expectativa fora do comum, com os clubes dando "duro" para iniciar com o "pé direto" as disputas do certame, inaugura-se hoje à noite na quadra amadorista do America, localizada á rua Rodrigues Junior, 840 o VII Campeonato Cearense Juvenil de Basquetebol. Inicialmente defrontar-se-ão Nautico e Jabaquara, num "match" que promete ser atraente.

1960. CEARÁ

Pedida interdição para a fábrica

O Secretário de Saúde e Assistência, dr. Raimundo Bezerra Ferreira, falando à reportagem de O POVO, informou que vai, realmente, interditar a indústria de lagostas do americano Mr. Morgan. Ainda hoje deverá submeter a matéria à apreciação do Prefeito Cordeiro Neto mostrando os artigos do Código de Posturas, bem como os inconvenientes e o perigo que oferece.

Há 85 anos

1940. INTERNACIONAL

Vaticano condena a invasão

Cidade do vaticano - A invasão da Blegica do Luxemburgo e da Holanda inspira novamente graves comentarios ao O acervatore Romano o qual, analisando o aspecto politico juridico do novo golpe de força alemão reproduz documentos antigos e recentes relativos a guerra. O conflito atual, conclui o jornal da Santa Sé, arrasta a guerra três povos que trabalham para a paz.

1940. PREJUÍZO

Arrombamento do Ema

A parede do AÇude Ema partiu-se numa largura de 75 metros mais ou menos e distante da galeria trinta metros, justamente no local onde em 1934 se verificara uma grande fenda - com o escorregamento de pesado blocos de terra na jusante e abaixamento no eixo da parede onde, agora, se constatou o lamentavel arrombamento. Uma enomre fenda foi verificada.