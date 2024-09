Setembro, mês da Bíblia, é uma ocasião especial para mergulharmos no âmago da Palavra de Deus, refletindo sobre seu papel transformador em nossas vidas. Sob a perspectiva do Papa Francisco, a Bíblia não é apenas um livro a ser lido, mas um diálogo contínuo entre Deus e a humanidade, no qual cada página é um convite à conversão, à mudança de mentalidade e à renovação do espírito.

Para o pontífice , a Bíblia deve ser o centro de nossa vida cristã. Ela é a "carta de amor" de Deus, escrita ao longo dos séculos, para iluminar nossos passos e nos guiar no caminho da fé. Ao nos debruçarmos sobre as Escrituras, não estamos apenas estudando um texto, mas nos encontrando com o próprio Cristo, que é a Palavra viva de Deus.

Francisco nos convida a uma leitura orante, na qual a meditação das passagens bíblicas se transforma em um momento de encontro íntimo com o Senhor, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nossos corações. Este mês nos convida a redescobrir a beleza e a riqueza das Escrituras, não apenas como fonte de doutrina, mas como alimento espiritual que nutre a alma e fortalece a fé. Para o Papa, a Palavra de Deus tem o poder de transformar nossas vidas e a sociedade, quando acolhida com humildade e abertura.

Ele nos alerta contra o perigo de transformar a Bíblia em um objeto de estudo frio e acadêmico, desprovido de vida. Ao contrário, devemos vivê-la, encarná-la em nossas ações diárias, fazendo dela um guia prático para a nossa jornada de fé. Além disso, o Papa enfatiza a importância da leitura comunitária das Escrituras. A Bíblia não deve ser lida de forma isolada, mas em comunhão com os irmãos e irmãs na fé, pois é na comunidade que a Palavra de Deus ganha vida, peso e sentido pleno.

Francisco nos incentiva a criar grupos de leitura bíblica, nos quais, juntos, possamos discernir a vontade de Deus para nossas vidas e para o mundo. Neste mês da Bíblia, somos chamados a deixar que a Palavra de Deus se torne viva e eficaz em nossas vidas. Que possamos, à luz do ensinamento de Francisco, renovar nosso compromisso com a leitura e a vivência das Escrituras, permitindo que elas moldem nosso coração e guiem nossas ações, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo no mundo de hoje.

Leia a Bíblia!