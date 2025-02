Somos obras primas de Deus

Há dias de tormenta na nossa vida, quando tudo parece desabar. Provavelmente, o que sentimos é fruto do cansaço de antigas lutas contra nós mesmos, contra os outros e até contra Deus. Sempre é mais fácil culpar os outros pelo nosso despreparo e fracasso. As tormentas de fora machucam por dentro. Mágoas, mentiras, egoísmos, insônias, irritação. Precisamos ser curados de toda negatividade e libertados do egoísmo pelo amor misericordioso de Deus.

A experiencia do se sentir amado e amar Deus aumenta nossa autoconfiança. O necessário para uma vida bem-sucedida não está fora, mas dentro de nós e se chama autoconfiança. É ela que faz com que possamos decidir que rumo devemos tomar, por isso é tão importante que cuidemos dos pensamentos dentro de nós, eles são determinantes. Somos aquilo que escolhemos nos tornar, portanto começar a acreditar mais em si é a melhor forma de trilhar uma vida saudável.

O que fazer então para fortalecer a autoconfiança? O primeiro passo é pensar positivo. Estudos da neurociência apontam que pensar positivo, além de fazer bem para a mente, ainda afeta o comportamento das pessoas que nos cercam, gerando um ciclo de bem-estar e animosidade à nossa volta. Lembre-se que os pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos.

O segundo passo é agir espontaneamente. A rotina nos faz perder este lado que é fundamental para a criatividade e até mesmo para a organização dos pensamentos. Você é espontâneo ou se cobra pelo o que os outros pensam? O terceiro passo é sentir-se único, original. Sua voz, suas características físicas, seu conhecimento e suas experiências são individuais e constituem tudo aquilo que faz com que você seja a pessoa que é.

Não se compare. Procure olhar para o que você tem de melhor, não em relação aos outros, mas em relação a si mesmo. Sua singularidade é seu principal diferencial. As pessoas podem tirar o que você tem, porém, o que você é ninguém lhe rouba. O quarto passo é valorizar seus dons. Pessoas autoconfiantes sabem reconhecer e valorizar cada ponto forte. Potencialize o que você tem de melhor, trabalhe a favor de si mesmo.

E por último, acredite em si. Se você não acreditar, as outras pessoas também não acreditarão. Quando não cremos em nosso potencial, fica evidente esta insegurança de maneira inconsciente, fazendo com que outras pessoas também não acreditem em nós. Somos aquilo que acreditamos ser e nos tornamos justamente aquilo que escolhemos nos tornar. Você acredita em vc mesmo?