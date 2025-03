Tempo de pausa e calma

Vivemos tempos marcados pela pressa, pelo ruído e pela constante sensação de que nunca há tempo suficiente. Nessa correria, é fácil deixarmos de lado aquilo que realmente importa: A presença amorosa de Deus em nossa vida. Pensando nisso, acabo de lançar mais uma obra que é um convite para você desacelerar, fazer uma pausa e permitir que a calma preencha sua mente e seu coração, criando espaço para saborear a infinita misericórdia de Deus.

A obra é inspirada nas reflexões que realizo durante as celebrações, todas as segundas-feiras, na adoração, intitulada "Noite da Misericórdia" nas quais, saboreamos experiências de fé que nos ajudam a reconhecer que, mesmo em meio às nossas imperfeições, somos profundamente amados. Este não é apenas um livro para ser lido, é um convite ao diálogo pessoal com Deus, que deseja falar ao seu coração.

A melhor expressão do amor de Deus é a sua Misericórdia. Acredito e saboreio todos os dias, esse Deus revelado por Jesus em suas palavras e atitudes, que quando sou fraco, com minhas limitações e fraqueza. Ele sempre se aproxima com seu coração de Pai e me oferece seu abraço, sua cura e sua leveza.



O grande empecilho para encontrar a Deus e se "reabastecer" Dele é nossa incapacidade deparar, silenciar e escutar Ele em nós. Jesus já nos orientava: “Entra no teu quarto e fecha a porta”. Temos dificuldades em escutar Deus em nós.

O grande Santo Agostinho dizia: “Quem não encontra Deus em si, jamais O encontrará fora de si”. Temos medo do silêncio! Fugir do silêncio é fugir de si mesmo e de Deus. Não é fácil o silêncio. É necessário experimentá-lo periodicamente (diária, semanalmente), para alcançar o reencontro conosco mesmo, com o nosso ser pessoal, centro de decisões.

Desejo que essa obra seja para você uma companheira na caminhada espiritual, ajudando-o a descobrir, dia após dia, que a misericórdia de Deus não tem limites e que ela é capaz de renovar tudo em sua vida. O objetivo é que esta jornada seja para você um tempo de descoberta e serenidade. Oportunidade para reencontrar o equilíbrio, escutar a voz de Deus e renovar as forças para continuar a caminhada.

Aceite este convite e reserve alguns minutos do seu dia para mergulhar na misericórdia de Deus. E lembre-se: independente de onde você esteja em sua jornada, Deus sempre te espera com um amor que não se esgota.