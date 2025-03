Quaresma: um tempo de transformação interior

Foto: FCO FONTENELE MISSA e Procissão de São José na Catedral de Fortaleza, no Centro

O mês de março é especialmente significativo para os católicos, pois marca o início de importante período litúrgico e a celebração de um dos mais queridos santos, São José.

Com a Quarta-feira de Cinzas iniciamos nossa caminhada de preparação espiritual para a Páscoa. Neste dia, somos convidados a refletir sobre a fragilidade da vida e a necessidade de nos voltarmos para Deus com humildade e arrependimento. As cinzas impostas em nossas frontes nos lembram que "somos pó e ao pó voltaremos", mas também nos impulsionam a buscar uma transformação interior.

A Quaresma é um tempo litúrgico, que nos convida a seguir o exemplo de Jesus durante seus 40 dias no deserto. Ao longo da Quaresma, somos chamados a intensificar nossas práticas de oração, jejum e caridade. Esse é um período propício para nos dedicarmos a uma profunda renovação espiritual, à reflexão sobre nossa relação com Deus e com o próximo, à renúncia de hábitos prejudiciais e ao fortalecimento de nossa fé.

A prática do jejum e da abstinência é recomendada, não só como um ato de penitência, mas também como um gesto de solidariedade com os menos favorecidos. Lembremos que Isaías critica duramente aqueles que jejuam apenas para mostrar sua religiosidade, mas continuam a oprimir os outros e a agir de maneira injusta. Segundo Isaías, o verdadeiro jejum não se limita à abstinência de alimentos; ele implica em combater a injustiça, libertar os oprimidos, compartilhar o pão com os famintos, oferecer abrigo aos desabrigados e vestir os que estão nus.

O profeta destaca que o jejum verdadeiro é uma prática de justiça e compaixão, que busca transformar a sociedade e aliviar o sofrimento dos necessitados. É um chamado para que a fé se traduza em ações concretas de amor e solidariedade (cf. Is 58, 6-7).

A caridade, a oração e a meditação sobre a Paixão de Cristo nos ajudam a nos preparar para a celebração da Páscoa, o ponto culminante de nossa fé cristã. Nesse período, somos chamados a intensificar nosso compromisso com a conversão pessoal e a busca por uma vida mais conforme o Evangelho.

Em março, também celebramos a festa de São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, no dia 19. São José é um modelo de virtude e uma figura inspiradora e emblemática dentro da tradição cristã. Conhecido como o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus, sua vida é um exemplo de humildade, fé e devoção.

São José era um carpinteiro simples, mas a grandeza de seu coração e espírito fez dele o guardião de Jesus Cristo e Maria. Ele foi escolhido para proteger e cuidar da Sagrada Família e, apesar dos desafios e incertezas, sempre demonstrou uma fé inabalável em Deus. Muitas vezes descrito como um homem justo, sempre buscando fazer o que era correto aos olhos de Deus. Mesmo diante de situações difíceis, como a fuga para o Egito, José sempre confiou nos planos divinos e obedeceu às orientações recebidas em sonhos.

Além disso, São José nos ensina o valor do trabalho digno e do cuidado com a família. Ele foi um homem de ação silenciosa, sempre presente, cumprindo sua missão de forma discreta, mas plena.

São José é o patrono da Igreja Universal, e é especialmente invocado pelos trabalhadores e pelas famílias. Em tempos de dificuldades, podemos recorrer a ele como intercessor, pedindo sua ajuda para fortalecer nossa fé, nossa vocação e nossos relacionamentos.

Que este mês de março seja um tempo de graça, onde possamos nos reconciliar com Deus, renovar nossa fé e nos preparar para celebrar a Páscoa com um coração puro e transformado, nos inspirando no exemplo de São José.