A alegria da ressurreição

Neste mês celebramos a Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a maior vitória da história da salvação.

A Páscoa da Ressurreição do Senhor é o ponto central do cristianismo, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Após sua paixão e morte na cruz, Jesus triunfa sobre a morte e o pecado, abrindo para nós as portas da vida eterna. Na Páscoa, celebramos a nova vida que nos é dada em Cristo.

A Ressurreição de Jesus nos dá a esperança de que, assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos.

Após a ressurreição, Jesus se apresenta aos seus discípulos com um gesto de paz e misericórdia, dizendo: "A paz esteja convosco!" (Jo 20,19). É neste contexto de paz e misericórdia que celebramos também a Festa da Divina Misericórdia, no segundo domingo da Páscoa. Esta Festa foi instituído pelo Papa São João Paulo II em 2000. Ele atendeu ao pedido do próprio Jesus revelado a Santa Faustina Kowalska, que nos convidou a confiar na infinita misericórdia de Deus..

No Domingo da Divina Misericórdia, somos convidados a fazer uma experiência renovada do perdão e a refletir sobre a grandeza do amor misericordioso e incondicional de Deus, que perdoa os nossos pecados e nos acolhe em seus braços.

Não importa o que tenhamos feito ou o quanto tenhamos falhado; a misericórdia de Deus nos envolve e nos convida à reconciliação.

Podemos dizer que a Páscoa e o Domingo da Misericórdia estão profundamente conectados. A ressurreição de Jesus é a máxima expressão do amor e da misericórdia de Deus. Ao ressuscitar, Jesus nos mostra que o amor é mais forte que a morte, e que a misericórdia é a chave para a vida eterna.

Filhos e filhas, a misericórdia divina é como um rio que nunca seca. E o convite de Jesus é simples: "Confiai em Mim. Eu sou a fonte de toda misericórdia". Ao celebrarmos a Páscoa e o Domingo da Divina Misericórdia, renovemos nossa confiança em Seu amor e deixemos que a Luz da Ressurreição inunde nossos corações. Que elas nos encham de alegria, de esperança e de amor. E que, fortalecidos por elas, sejamos determinados a viver como discípulos de Cristo, instrumentos de sua misericórdia, levando Sua Luz, a paz e a alegria da salvação a todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho.