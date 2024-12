Porque a Faria Lima não gosta do governo Lula?

Foto: Acervo pessoal Paulo Henrique Martins, professor da UFPE e ex-presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia (Alas)

Matéria recente da imprensa acentua as divergências de opiniões sobre a gestão Lula 3.0. Por um lado, pesquisas revelam um aumento na reprovação ao governo no mercado financeiro, pelo chamado grupo da Faria Lima. O índice de rejeição, que era de 64% em março, "teria saltado para 90% entre gestores, economistas, analistas e operadores de fundos de investimento". Por outro lado, segundo dados divulgados pelo IBGE, o PIB teve alta de 4,0% e o Brasil acumula crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2023.

Esta aparente contradição revela algo que extrapola mero debate entre economistas para trazer à tona uma questão politica fundamental: os desafios de organização do Brasil como potência mundial de tipo intermediário com certa autonomia para definir seu próprio destino. O embate é entre um governo com compromisso ecodesenvolvimentista e uma oligarquia financeira internacionalizada voltada apenas para a maximização dos ganhos especulativos sem preocupações sociais.

Em geral, a opinião pública fica indiferente a este quebra de braços na medida em que tem os olhos voltados para o acesso a bens de consumo materiais e simbólicos que preencham o vazio existencial de um mundo cada vez mais distópico. Políticos, militares e segmentos burocráticos, em geral, também se voltam apenas para os interesses corporativos e não muito nacionalistas.

Apesar de tudo, há aqueles segmentos do empresariado, das classes médias, da mídia, dos intelectuais, dos políticos, de religiosos e dos movimentos sociais que insistem com o sonho de um país autônomo. Então, a Faria Lima está assustada com a possibilidade de perder o controle sobre a gestão monetária.

Pois isto leva ao inevitável embate sobre os fundamentos da dívida estatal e da relação entre despesas orçamentárias correntes e despesas com pagamentos de juros pelo tesouro nacional ao sistema financeiro. No centro da briga está a questão de saber quem vai administrar o Banco Central: governo Lula ou banqueiros?