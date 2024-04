Como esperara chuva passar em Fortaleza

Foto: Reprodução/TV Globo Maria Bethânia e Caetano Veloso participaram do programa Caldeirão com Mion

Como e por que eles chegaram ao púlpito

Saiu essa semana pela Editora Todavia o livro de uma repórter da Folha de São Paulo, Anna Virginia Balloussier, que pretende mostrar que não há nada de monolítico na ascensão das igrejas evangélicas brasileiras durante as últimas décadas(O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos).

A tese é simples:apesar da popularidade e da influência de alguns pastores mais conhecidos, trata-se de um fenômeno complexo, e os evangélicos não seriam todos caretas e reacionários como diz a esquerda.

Coitada da esquerda, está apanhando que aprendiz de boxe, parece um sparring amador.

O texto de Ana Virgínia é interessante, tem muita astúcia investigativa.

Mas falta chão teórico.

O problema do jornalismo quando aborda questões complexas e pretende um voo mais duradouro, como um livro ou uma tese, é que em determinado momento falta capacidade de análise quando não se domina os conceitos, as categorias.

A reportagem é uma etnografia sem método e não o contrário, como diz Ana Virgínia.

Vamos ao ponto: a autora mostra dois movimentos contrários, tenta apontar um mundo cheio de personagens diversos, abertos e não agrupáveis no tal universos dos evangélicos brasileiros.

E ao mesmo tempo, como a partir de uma diversidade completa de pontos de vista político, os evangélicos foram se agrupando no bolsonarismo.

Três coisas Ana Virgínia precisava compreender antes de chegar a essas conclusões mais enfáticas:

i) pensamento,

ii) método e

iii) compreender as relações entre Sociologia e a Psicologia.

Tivesse lido Durkheim e seu sobrinho Marcel Mauss entenderia que a religião é o que une.

Daí etimologicamente a palavra vem de re-ligare. Por que eles se unem no Brasil? Esse é o ponto.

Segundo, tivesse estudado um pouco mais Weber teria entendido a tipologia da ação social.

O que move as pessoas socialmente. A explicação está nos tipos de ação social propostos por Weber .

Terceiro, os tipos psicológicos, os de Jung por exemplo, não são tipos sociais. Não entender isso é o mais grave.

Que exista entre os evangélicos ex drogados, putas, ladrões e maconheiros, como diz Cazuza, é apenas um sinal da diversidade de origem. O que importa é o fator que os agrupa. E não o contrário.

Dito isso, é preciso repetir, Ana Virginia é excelente repórter e o livro é bom de ler. Já vale a grana.

Mion, Cae e Bethânia. Haja lenço

No último sábado, 6, os telespectadores da Globo foram agraciados com o encontro histórico entre Maria Bethânia e Caetano Veloso, no Caldeirão com Mion.

Não assisti ao vivo, estava vendo o Glorioso de Porangabussu. Mas vi depois na GloboPlay recortado, editado, um horror.

Mesmo assim, vale a pena. Quem não viu, veja.

Tem uma estrutura melodramática para pegar audiência. Tem o mala do Mion fazendo muita pose.

Mas Caetano e Bethânia são tão importantes para a cultura brasileira que o programa é imperdível.

E, prepare o lenço, porque como disse um crítico, tem um astral meio de velório.

Shirley para

presidente

Quem quiser entender a diferença entre o feminismo negro e o branco assista "Shirley para Presidente", na Netflix.

O filme conta a saga da mambembe candidatura da negra Shirley Chisholm para presidente dos Estados Unidos

Filha de imigrantes caribenhos, Shirley Chisholm (1924-2005) carregou em seu currículo uma série de pioneirismos. A ativista foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada nos Estados Unidos, em 1968. Desafiando o conselho de todos ao redor, ela se tornou ainda, em 1972, a primeira mulher a disputar as primárias democratas para a presidência do país. No filme, a atriz Regina King faz Shirley que enfrenta todo tipo de percalços e ironias , enquanto se move nos bastidores de uma tensa e dramática campanha presidencial.

Quem quiser se aprofundar no tema leia "Quem tem medo do feminismo negro"(Companhia das Letras)de Djamila Ribeiro.No livro, ela diz: " o feminismo negro não é uma luta meramente identitária, até porque branquitude e masculinidade tambem são identitários. Pensar feminismos negros é pensar projetos democráticos".

Mais mil praças

bolsonaristas na

folha do governo

Enquanto diz que não dá um centavo de aumento aos professores da Uece, Urca e Uva (a base ideológica do governo), o Governo do Estado anuncia a contratação de mais mil PMS.

O Ceará já tem a quinta tropa do país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Diabeisso?

Vamos invadir o Piauí se nos tomarem a Serra da Ibiapaba? Ou vai ter uma nova guerra do Paraguai para mandar essa tropa?

Qualquer amador sabe que o investimento exagerado em tropa é um erro clamoroso.

E que não tem retorno, onerando definitivamente a folha do estado.

Ceará fora do

mapa dos destinos

turísticos mais

desejados do Brasil

Salvador, Fernando de Noronha e Rio de Janeiro são os destinos nacionais com maior interesse de visitação pelos brasileiros, segundo pesquisa do Ministério do Turismo,.

O levantamento "Tendências de Turismo", que entrevistou 2.029 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, também aponta que um a cada três cidadãos planeja viajar a lazer durante a alta temporada do verão, que se estende até março deste ano. Em média, a maior parte dos viajantes fica até dez dias fora de casa, com gastos de R$ 1,9 mil.

Para 95% dos entrevistados, o destino escolhido será no Brasil: as regiões nordeste e sudeste são as campeãs dos itinerários no próximo trimestre, mas o Ceará não tem nem um destino entre os dez mais.

O que prova o que venho dizendo aqui: a política de comunicação do Governo e Prefeitura no campo do turismo é zero à esquerda.Está mais ou menos no final do século XX.

Vejam os dez mais.

1.Salvador (BA)

2.Fernando de Noronha (PE)

3.Rio de Janeiro (RJ)

4.Lençóis Maranhenses (MA)

5.Florianópolis (SC)

6.Foz do Iguaçu (PR)

7.Maragogi (AL)

8.Bonito (MS)

9.Chapada dos Veadeiros (GO)

10.Ilha de Marajó (PA)

Há algo de podre

no reino da Cagece

Minha rua (Oito de Setembro) é um pedaço da Varjota.Meio comercial, meio residencial.

Meio classe média baixa, meio metida a besta (Tem um restaurante chic).

Minha rua tem esgoto fedido da Cagece todo dia e a toda hora.

Exposto para quem quiser saber a competência da empresa de saneamento da cidade.

Ela trata mal todos a todos- indistintamente.

Há cinco anos moro aqui.Há cinco anos a Cagece promete resolver o problema da esquina da Frangolândia, na Frei Monsueto, o que segundo eles resolveria o problema de várias ruas daqui.

Fizeram a obra.Gastaram o dinheiro.E voltou tudo para a mesma merda.

Os nobres conselheiros da Cagece poderiam pedir uma investigação sobre essa obra.