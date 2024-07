O movimento sísmico na direita cearense

Até alguns anos atrás, quando se analisava pesquisa de opinião, pouca relevância se dava à religião dos votantes.

Agora, quando os evangélicos atingiram 31 % da população e um em cada três brasileiros se declararam evangélicos, os pesquisadores começaram a dar muita importância à religião.

É verdade que os católicos apostólicos romanos, como eu, ainda representam 50 % dos grupos religiosos, mas o crescimento evangélico aumenta rapidamente e indicadores apontam que a partir da metade de 2030 eles podem superar os católicos.

Um acontecimento aparentemente rotineiro em campanha, mostra o abalo sísmico que a direita e a extrema-direita vão passar no Ceará com o lançamento de três candidaturas que vão dividir eleitoralmente o campo religioso.

Foi na quarta-feira, 3, na Expoevangélica 2024, que o pastor Francisco Everton da Silva discursava, como contou a repórter do O POVO Ludmyla Barros, e se dirigiu aos dois pré-candidatos sentados na plateia, agradecendo-os pelas presenças.

"Saudar aqui Capitão Wagner e meu amigo André Fernandes, amigo de longas datas", começou o pastor.

O discurso seguiu com elogios ao pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Francisco Everton chegou a dizer que ele próprio foi cogitado a concorrer como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, mas que desistiu após reunião com Fernandes e "200 pastores".

"Os pastores se reuniram e queriam colocar meu nome como pré-candidato a prefeito, e nós aceitamos. Quando André Fernandes colocou o nome dele, tivemos uma reunião e eu disse: 'Você será o meu pré-candidato a prefeito'. Estivemos reunidos com mais de 200 pastores presentes. É saber que temos responsabilidade cívica também, senão as coisas viram vulgares", afirmou.

Em determinado momento, a filmagem intercala entre a fala do pastor e imagens da plateia, na qual André aparece em primeiro plano, confirmando levemente com a cabeça. Wagner é mostrado na mesma fileira, mais ao fundo, ouvindo o discurso.

Nos bastidores da campanha do Capitão contam que ele deixou o Centro de Eventos do Ceará, onde acontece a Expoevangélica 2024, bastante chateado. Se sentindo humilhado. A Expoevangélica 2024 é considerada o maior festival cristão do Ceará.

Na segunda-feira, 8 de julho, o Capitão anunciou com pompa que seu coordenador do plano de governo seria o ex-deputado estadual Carlos Matos.

Matos foi deputado estadual e candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSDB, ex-secretário de agricultura do Governo Tasso e é conhecido como uma das principais lideranças religiosas do grupo Católico Shalom.

Antes que minhas leitoras do São Luiz reclamem (sempre que vou às compras, elas me abordam e dizem que adoram minha coluna mais que eu deveria ser mais didático), vou acionar a WikiPaulo.

Cristão, católicos, protestantes, evangélicos? Como se diferencia cada termo?

Vamos lá. Todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. Os cristãos não católicos não estão sujeitos à doutrina católica. Os protestantes são cristãos, mas não são católicos.

E qual a diferença entre protestantes e evangélicos?

O protestantismo é um movimento cristão que surgiu com a Reforma Protestante no século XVI.

Uma de suas principais características é o rompimento com determinadas doutrinas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, a autoridade do papa e a veneração aos santos. O movimento compõe uma das principais vertentes do cristianismo.

Já o movimento evangélico surgiu no século XVII como um desdobramento do protestantismo. Ou seja, o movimento evangélico faz parte do protestantismo, porém tem crenças mais bem definidas.

Assim, podemos dizer que todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante é evangélico.

Protestantes: Adventistas; Anglicanos, Batistas, Reformados, Luteranos, Metodistas.

Evangélicos: Igreja Batista, Pentecostalismo e neopentecostalismo

Trazendo para à política do Ceará, o Capitão Wagner teve, nas últimas eleições, uma média de 48% do voto dos evangélicos. Nesta eleição, como o bolsonarismo rígido tem grande força entre eles, Wagner corre o risco de perder parte substancial desses votos. Mas pode se fortalecer na direita conservadora católica apostólica romana (é o caso do Shalom).

Acontece que perder este eleitorado ou trocá-lo por outro, não é uma questão tão simples para Wagner, principalmente por conta das periferias.

Como mostram inúmeros estudos, um dos melhores é o livro do Bruno Paes Manso comentado aqui, "A fé e o fuzil". E ele resume a questão mais ou menos assim:foram sendo construídas igrejas que transformaram o vocabulário e passaram a lidar com os valores de uma sociedade em que, se você tem dinheiro, pode testemunhar a diferença entre vida e morte. Pode comer, ter casa, ter educação e condição de trabalhar. Se você não tem dinheiro, está perdido. Essa visão realista da situação acabou sendo articulada e a solução foi promovida pelas instituições criadas no seio da miséria, de pessoas que viviam a miséria e percebiam o desafio que era participar desse mercado cada vez mais relevante. De um lado, as igrejas promovem o autocontrole das pessoas, dos seus desejos e dos seus comportamentos. Do lado do crime, houve uma transformação da mentalidade do criminoso, que tem muitos aspectos parecidos com a igreja.

Então, perder parte das periferias e as redes sociais controladas pelo bolsonarismo pode ser fatal.

Wagner vive o momento de fazer uma escolha difícil.

Talvez a mais importante de sua carreira. Após sair na frente em todas as eleições e ser derrotado no segundo turno pela influência da classe

média, eleresolveu "desmoronizar" e "desbolsonarizar".

"Desmoronizar" é tirar o discurso único da segurança da boca e tentar ser um rapaz normal, em vez de um policial mal. Lembrem que Moroni foi o antecessor do Capitão que iniciou o padrão de ser barrado pela classe média de Fortaleza na eleição de prefeito/Governador.

Desbolsonorizar é fugir da ficha de bolsonarista raiz foi uma escolha mais dura ainda para o Capitão. Mas ele a fez, e assim se afastou um pouco da extrema-direita e fez um aceno à possibilidade de se transformar num quadro da direita liberal (no sentido anglo-saxônico).

O problema da tomada destas decisões é que Wagner pode perder uma parte do voto da baixa renda que, mesmo não sendo evangélica, tem a ética da pequena meritocracia (as meninas do São Luiz não vão gostar).

Os jovens batalhadores da periferia são, em grande parte, regidos pela força dessa ética. Aliás, entender este eleitor é um dos problemas da esquerda do mundo todo. Porque os jovens estão indo para a direita é a chave de interpretação mais importante da esquerda hoje.

E a respostas está em Max Weber: a ética do trabalho de um motorista de Uber, entregador da Ifood, é: eu preciso sair da merda da pobreza, e para sair vou trabalhar muito, quem estiver na minha frente, seja o Estado assistencialista petista, seja quem for, eu passo por cima, afinal tenho algum mérito, batalho muito.

É neste ponto que o Brasil dos humilhados, como diz Jessé de Sousa, e o Brasil de Camboriú, os donos do dinheiro, se encontram no apoio às ideias de direita: ambos querem o estado longe das suas vidas.

E assim como Wagner precisa encontrar um jeito de falar com esses batalhadores sem o discurso truculento da extrema-direita para se tornar um liberal de centro, a esquerda precisa encontrar um discurso e uma forma de dar mobilidade social na sociedade do conhecimento para estes jovens.

O jogo nem começou. Ainda estão escalando os times (escolhendo os vices), as equipes de comunicação e marketing, os coordenadores de plano de governo, os sempre invisíveis arrecadadores, as lideranças comunitárias que vão pegar no pesado das ruas. Mas a acomodação das placas tectônicas já mostra uma divisão da direita entre três grupos religiosos: André Fernandes (Evangélicos Neopentecostais), Capitão Wagner (Católicos e Protestantes) e Senador Girão (Espíritas).

É como dizia um slogan que criei para a campanha do finado Padre Haroldo: bote fé no seu voto.

Em uma frase:

1. Lula subiu sua aprovação nas pesquisas batendo em Campos Neto e os juros do banco central. A mídia da direita rentista vai à loucura.

2. Vem aí mais duas novidades de qualidade na restauração da minha Varjota. Uma brasserie francesa do grupo do Santa Grelha e um grande português.

3. Com o Presidente Tarcísio Pequeno, a Vice-Presidência da filósofa Maria Aparecida e este Secretário Geral (cargo de partido comunista das antigas), que lhes escreve, o Colégio de Estudos Avançados da UFC anunciou um conselho de 25 cientistas que irão apontar novos rumos para a Universidade. Vem coisa boa sob a batuta afinada do Reitor Custódio Almeida.