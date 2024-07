Notas de um final de julho agitado

Foto: FÁBIO LIMA Fortaleza vive mês de julho agitado. A previsão para o mês é de 77, 27 % de ocupação hoteleira

Lula amadureceu

Lula da Silva é um dos políticos mais inteligentes do mundo. Até quando faz suas falas que aparentam loucura, como dizer que o brasileiro tá bonito e gordo com os aumentos do salário mínimo. Quando fala, ele sabe o que quer conseguir e tem intenções bem claras. Mas o poder cega.

Costumo dizer que parece aquela projeção que o analisando faz do analista. Você projeta e com o tempo vai ajustando a figura.

Quando você está no poder, as pessoas comuns e líderes menores projetam uma imagem perfeita a seu respeito onde se misturam idealizações e desejos. Às vezes, se você deixa seu ego livre, sem crítica, começa a acreditar nas projeções de qualquer puxa-saco. Por isso, os poderosos que vão mais longe têm conselheiros críticos.

A relação de Lula-Maduro me parece assim.

Um dia assisti a um programa de televisão do Maduro na TV Venezuela.

Parecia a escolinha do professor Raimundo. Uma figura ridícula, um general de meme dizendo asneiras e a plateia concordando.

A troca de farpas de Lula e Maduro mostra que Lula finalmente está caindo na real. Demorou.

De volta para o Aconchego

Tem muita novidade na gastronomia cearense. Mas pouca coisa original, criativa, com ingredientes e combinações sensitivas e envolventes.

No sábado, voltei ao Aconchego (Rua Doutor João Moreira, 143, Passeio Público).

Que virada fantástica a comida dali deu nos últimos tempos.

Experimentei um drinque delicioso: uma cachaça infusionada em amburana, xarope de mastruz, limão e bitter artesanal de água doce. Às vezes, essas misturas não dão um resultado legal. Essa deu.

Depois provei um caldo de ostra e peixe, leite de coco, missô, limão e pimenta. Achei que o sabor da ostra ficou encoberto pela pimenta. Procurei e não encontrei. Mas o conjunto estava ok.

O prato principal foi uma garoupa aveludada com molho e graviola verde e arroz de coco. Deixou o peixe mostrar seu sabor (o que quase nunca acontece por aqui) e sua sutileza me surpreendeu.

Para concluir uma cartola bem diferente (prato que meu amigo Fernandinho adora): uma taça com caramelo caseiro de banana, queijo manteiga (não poderia faltar numa cartola), banana da terra. Um outro caminho da cartola, mas funcionou.

Enfim, o conjunto mostrou uma cozinha criativa e, principalmente, bem executada.

Problema. Como são barulhentos os restaurantes por aqui. A galera fala altíssimo, faz a conversa ser pública e com música alta o caldo entorna. Acho totalmente dispensável o restaurante com a qualidade que tem hoje o Aconchego ter um som ao vivo no volume que é executado. A Bel, minha mulher, sempre diz que um bom músico sabe se fazer ouvir sem ser estridente.

Altíssima estação em Fortal City com ajuda da desgraça alheia

Três indicadores da situação do turismo no Ceará mostram o que a gente vê nas ruas. A previsão de julho é de 77, 27 % de ocupação hoteleira. Ano passado tivemos 71,20%. Um aumento de pouco mais de 6,7%.

O Beach Park fez um esforço gigantesco de marketing e chegou a 90% de ocupação. Nova moreia no parque, novo chefe de cozinha, novo centro de eventos e nova Vila Azul do Mar agitaram o Beach do primeiro ao último fim de semana de julho.

O aeroporto de Fortaleza cresceu em junho depois de 11 meses de sucessivas quedas. A alta estação do ano passado inaugurou um período de declínio. Junho deste ano iniciou um momento de crescimento que deve continuar no segundo semestre.

Mas diante da queda de investimento do Governo do Estado em marketing, nada disso teria adiantado muito, se não fosse a saída de cena temporária de Gramado, o principal destino de férias para o mercado nacional..

Professora Argentina imita macacos e diz que é arte educação

A professora argentina de artes para crianças imitando macacos numa roda de samba mostra como o racismo é uma doença grave argentina. O fato aconteceu no Rio de Janeiro, poucos dias depois da seleção argentina em coro cantar uma música homofóbica e racista contra a seleção francesa. O diretor de esportes do Governo Milei foi demitido porque exigiu uma retratação dos jogadores. Até Messi, que até então era conhecido por suas posições razoavelmente progressistas, estava no Grupo.

O mais esdrúxulo foi a associação argentina explicar que a imitação faz parte da rotina dos professores. O governo brasileiro deveria providenciar um manual de instruções para os hermanos receberem ao desembarcar no Brasil mostrando a legislação antirracista do Brasil e punições para este tipo de ato.

Felipe Neto, Jessé de Souza e Eduardo Moreira juntos: uma boa notícia para o campo progressista

O Instituto Conhecimento Liberta (ICL), uma plataforma de educação e comunicação digital progressista pertencente a Eduardo Moreira, um investidor do mercado financeiro de ideias avançadas, tem um novo sócio, o influencer Felipe Neto.

"O Felipe é o melhor do País na criação de conteúdo para web, o que será sensacional para o ICL. Além disso, ele possui uma capilaridade gigantesca na internet brasileira", disse Eduardo Moreira.

Essa experiência do ICL, que tem meu amigo Jessé de Souza como um dos grandes parceiros, mostra que conhecimento pode ser uma atividade de alto retorno sem perder sua visão de vanguarda política.

A Bella e barulhenta Varjota

Vem aí mais três novidades de qualidade na restauração da minha Varjota. Uma brasserie francesa do grupo do Santa Grelha, um grande restaurante português e uma casa paraense.

A Varjota é um sucesso e atrai cada vez mais investimentos. O problema é que o bairro voltado para gastronomia e hospitalidade precisa de gestão urbana.

A Cagece que não tem rede capaz de suprir as exigências do bairro e o sistema de controle urbano da prefeitura (controle de som, luz, trânsito moderado e limpeza) ainda é frágil. Um exemplo que sofro na carne.

Moro quase da Ana Bilhar. O empreendimento Bella Meirelles, daBTB Engenharia, que está sendo erguido lá, terá 144 apartamentos de 46 a 56 m2 para o turismo de luxo. A obra simplesmente não respeita a lei do silêncio. A construtora trabalha durante toda a madrugada com um barulho ensurdecedor. Ou seja: não temos o mínimo de controle urbano para impor limites e melhorar a qualidade de vida do bairro.