Duas ou três coisas para ver, pensar e comer antes que o ano termine

Na quarta feira, um dos meus dois ou três leitores me aborda na fila do caixa do São Luiz (o maior desfile de gente conhecida na cidade é no São Luiz da Virgílio Távora) e me sugere: alterne as colunas de textões onde você defende teses, ideias, com colunas cheias de toques, dicas. E não esqueça que todo mundo gosta das notas de gastronomia.

Pois, vox populi, vox Dei.

Cid. Elmano e Camilo. Coisas escondidas desde a fundação do mundo

A crise da conversa Elmano/Cid que desencadeou a desistência da candidatura de Fernando Santana é um episódio que desorganizou as leituras sociológicas, políticas e jornalísticas da nossa terra bárbara. O recuo do grupo hegemônico diante da ameaça de rompimento Cidista gerou uma onda de incompreensão.

Na política, assim como em toda vida social, alguns acontecimentos são inteiramente inverossímeis. Ou pelo menos se tornam assim.

Desde suas origens no séc XVI, a crítica moderna consiste em não confiar cegamente nos textos ou relatos dominantes.

Os epistemólogos e os filósofos atravessam uma crise radical que contribui para o abalo daquilo que outrora se chamava ciência política.

No caso do nosso Ceará, temos alguns movimentos que exigem alguns momentos de reflexão.

O Ceará é um estado que teve sua colonização realizada com atraso de um ou dois séculos pelo seu caráter de território semi-árido.

Depois da dificuldade gerada por não termos solos razoáveis para açúcar, por exemplo,a economia sofreu abalos sistemáticos o que provocou a criação de uma elite em mutação e sistematicamente fragilizada.

Se observarmos o campo político, em quase todo século XX e XXI, não tivemos praticamente nenhum governador derrotado. Uma investigação rápida, depois da ditadura, desde Gonzaga Mota, Tasso 1, Ciro, Tasso 2, Lúcio Alcântara, Cid 1, Cid 2, Camilo 1, Camilo 2, Elmano, mostra que nenhum governo eleito por sufrágio universal perde eleição (a sua ou do seu candidato) no Ceará. Só temos uma exceção que confirma a regra: Lúcio Alcântara que rompeu com todo o grupo, se isolou e perdeu para Cid, que foi na realidade uma retomada do poder hegemônico.

A fragilidade econômica e social do Ceará gerou uma demanda por estabilidade que criou uma das mais duradouras formas de autorregulação política. Mil explicações banais surgirão, mas a verdade é: uma população que teme mudanças bruscas, transtornos, reflete uma opinião pública que evita traumas.

O recuo de Camilo, Elmano e Eudoro foi o resultado do receio de criar uma dissidência maléfica a essa tranquilidade permanente.

Logo a política vai encontrar um bode expiatório (René Girard explica em seu clássico "O Bode Expiatório").

Se está tudo garantido porque o recurso a uma acordo que só adiou o reconhecimento do papel secundário de Cid no novo arranjo?

Porque não se encontrou na hora H um

bode expiatório.

A unanimidade se faz sempre em torno dele.

Tudo ou quase tudo o que acabo de dizer é evidente. Todos nós compreendemos o relato de Fernando Santana como o bom senso do recuo.

A unanimidade se fez em torno do passo atrás.

Os relatos hegemônicos, ainda persuadidos de sua força total e não muito desconfiados para maquiar ou escamotear os dados característicos de sua hegemonia completa, nem se dão ao trabalho de criar uma versão mais aceitável.

Essa versão final aparece em seu textos/relatos sob forma verídica e diretamente reveladora.

Coisas dos vencedores do momento na política que se consideram imunes a outras versões. É assim desde a fundação do mundo.

Don Júlio

Eleito o melhor restaurante da América Latina pela segunda vez.

O Don Julio, da Argentina, foi eleito o melhor restaurante da América Latina pelo 50 Best, considerado um dos principais rankings do gênero.

A casa liderou a lista na última premiação.

Para quem não conhece, vou contar minha relação com a casa de Pablo Rivero.

A parrilla de Pablo era apenas uma boa casa de carnes em Buenos Aires quando eu descobri. Era no começo dos anos 2000.

Tinha pequenas filas de brasileiros, tinha preço bom e não tinha muita fama.

Eu achava de fato uma grande descoberta.

Mas eu gosto demais de comer jaca e isso não faz da jaca a melhor comida do mundo.

Don Júlio continua sendo uma boa casa de carnes, lembrem que a Argentina tem um dos melhores rebanhos do mundo,quando sua elite tinha dinheiro levava seus bois para a temporada parisiense, mas agora é considerada the best.

E qual a razão de tanto brilho hoje?

Talvez porque a América Latina alterne- como centro das atenções- a culinária Peruana, e Mexicana e agora a Argentina pela capacidade de atração que elas oferecem aos turistas europeus e americanos.

Nesse sentido, o Brasil não tem ainda consolidada uma identidade culinária.

Daí comer tanta poeira nos concursos como 50 Best.

Degelo

Uma série para quem cansou da Netflix.

Uma série que vi e recomendo para quem gosta de séries que fogem ao padrão Netflix.

"O Degelo" é uma série polonesa. E mostra uma policial investigando a morte de uma jovem médica que tem o corpo descoberto num rio gelado. Mas Zachwieja, investiga também o suposto suicidio do seu marido. A série é bem noir, escura,e mostra uma Varsóvia tenebrosa,cheia de coisas escondidas pela burocracia judicial herdada de anos de ditadura.

Allez Brasserie

O novo (E bom) francês da Varjota.

O grupo Social Club (donos do Santa Grelha, Ryori, Pasta Gialla) abriu seu primeiro restaurante francês.

É o Allez Brasserie (rua Frederico Borges 584), naquela esquina da Varjota onde tinha um alemão.

O chef, trazido no laço de São Paulo, onde temos alguns clássicos como o Ici Bistrô, não inventa. Fez uma brasserie clássica francesa que diz exatamente o que é uma brasserie de responsa.

Você que gosta da tradição francesa vai adorar. A Salada niçoise (R$ 54 ), por exemplo, a receita original era composta de tomates, pimentões, vagem verde, azeitonas verdes e pretas, ovos duros e atum. Na versão do dia a dia, as brasseries francesas mais simples substituem o atum, que é muito caro por lá, por anchovas, bem mais barato. Parece fácil e óbvia. Experimente fazer e depois prove a do Allez.

E o que dizer do Poulet Roti? O Allez faz a receita do poulet ao forno (R$ 58) simples e saboroso, me arrisco a dizer, como nunca se faz na cidade.

A decoração é uma brasserie parisiense sem muito rebuscamento. Na medida certa.

E o que é melhor, A Brasserie Allez tem preços adequados - sem os exageros que temos visto ultimamente nos novos restaurantes da cidade.