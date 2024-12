Onde eu compro vinhos e o que compro nas lojas (físicas) de Fortaleza

Wine (Santos Dumont, 2813) é a maior loja de vinhos online da América Latina e uma das maiores do mundo. Tem um clube badalado, que oferece muitos descontos. O atendimento é muito bom, mas confesso que as ofertas se repetem. Uso quando prefiro vinhos bons e baratos.

World Wine RioMar (shopping RioMar) é o que o nome diz: um padrão mais caro e diversificado de importantes terroirs, tanto do velho, quanto do novo mundo. Você também encontra boas bebidas destiladas, cervejas, chás, produtos gourmet e acessórios.

Grand Cru (Dom Luís, 1010) é sinônimo de "o melhor terroir". A expressão francesa "grand cru" é aplicada para vinhos muitos bons com características geográficas que lhes permitem um padrão de excelência no plantio de uvas. Aqui o tiro é mais caro, mas a recompensa maior para franceses e italianos. Mas não vale a pena, caso você não queira gastar mais de R$200 por garrafa.

Brava Wine (Av. Padre Antônio Tomás, 850) é a maior distribuidora da Cidade. Controla quase todo o mercado de restaurantes e bares. Então, o que você encontra nos restaurantes é um lugar comum nas ofertas por lá.

Mercadinhos São Luiz, nas sextas e sábados, colocam uma série de vinhos em promoção. A oferta anda um pouco repetitiva e sem brilho. Mas confesso que sou viciado em esperar alguma novidade boa como as de outrora. Se você um dia quiser me matar, me procure na loja da Virgílio Távora.