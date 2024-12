2025.O ano de todos os perigos

2025 vai ser um ano decisivo para três figuras representativas de três pontos do espectro político cearense: Elmano de Freitas, o governador e candidato à reeleição; Roberto Cláudio, ex-prefeito e provável candidato das oposições ao governo; Élcio Batista, candidato do partido que governou o Ceará por 20 anos, PSDB, e hoje pretende fazer uma espécie de renovação.

Em política, tudo muda como as nuvens. Mas, a preço de hoje, essas figuras, que representam o poder estabelecido, a oposição, e a renovação vão ter um ano de muitos desafios. Vamos conferir?





Sobre o assunto: Cem anos sem muito charme

Elmano de Freitas

Elmano de Freitas vai concluir na próxima semana a reforma do seu secretariado, pintar o rosto e se preparar para a guerra. Seu principal desafio são os números das pesquisas. Suas taxas de aprovação continuam muito abaixo do esperado. O seu governo não tem uma identidade clara, bem construída e perceptível pela população.

Segundo fontes ouvidas pelo colunista, se os números não melhorarem até 2026, Elmano iria para o senado, e Camilo Santana seria o candidato para não colocar o projeto em risco. Sabe aquela história do futebol que pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente? Pois é. Camilo não quer nem pensar na hipótese de correr riscos, como foi a eleição para a prefeitura.

Para não precisar congelar seu projeto nacional e voltar para uma casa de quatro anos atrás, Camilo colocou na casa civil seu homem de confiança máxima na comunicação e na gestão de projetos que geram impactos de imagem, Chagas Vieira. Elmano tem uma imagem de gestor íntegro, honesto. Não tem nada, nadinha que o desabone, nenhum senão na sua carreira política. Mas falta emoção, paixão e carisma na sua identidade e o que se projeta para seu governo.

A seu favor, diga-se de passagem que o próprio Camilo começou seu segundo mandato sem uma imagem envolvente e sem marca. A pandemia o salvou com suas lives que entravam na casa dos cearenses num tempo de recolhimento e carência de figuras públicas confiáveis (Bolsonaro ia para TV rir dos doentes).

Elmano, que não tem um secretariado brilhante, foi costurado na base dos blocos de influência política e ele obrigado a aceitá-los, precisa de um ou dois projetos que definam sua marca. Sua imagem de um juiz honesto e imparcial, não garante ao eleitor seu voto. Ele precisa conquistar seus corações e depois suas mentes, exatamente como fez Camilo.





Roberto Cláudio

O menino prodígio do então grupo majoritário da esquerda (que naquele momento unia PT e PDT) entrou numa onda de parafusos e está engolindo água como surfista amador. Depois de fazer um mandato na presidência da Assembleia irretocável, dois mandatos de prefeito de Fortaleza e atingir uma alta aprovação, RC acabou preterido na escolha para sucessão de Camilo e seu projeto político se associou às intermináveis crises políticas que separaram os irmãos Ferreira Gomes e levaram Ciro a um lugar bem secundário na política cearense.

No segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio jogou todas as suas fichas numa manobra de alto risco, na candidatura de direita de André Fernandes. Em 2026, André e Carmelo não podem se candidatar ao Governo, a legislação os proíbe pela idade, o que garante a RC, se ele tiver o provável apoio do Capitão Wagner (que deve lançar a esposa para federal e vai para estadual) o apoio de um conjunto significativo de forças de oposição na sua campanha.

O ex-prefeito tem tido uma comunicação titubeante, perdeu a simpatia de uma parte da esquerda de classe média e caminha também para um tudo ou nada assustador: ou ganha ou vai passar quatro anos no ostracismo, o que em política é uma UTI.





Élcio Batista

O ex-secretário de Juventude de Roberto Cláudio, ex-chefe da Casa Civil de Camilo, e ainda por poucos dias, vice-prefeito de Fortaleza, quer garantir espaço para suas ideias e luta com unhas e dentes para disputar o governo do Estado. Élcio é um dos novos quadros da política cearense mais letrados e capazes de criar um caminho de inovação nas políticas públicas.

Depois de brigar com todas as forças para sobreviver no naufrágio coletivo que foi a gestão Sarto, Élcio precisa convencer as lideranças do seu partido, o PSDB, que tem gás para ir mais longe. A primeira paulada na sua cabeça veio de Luis Pontes. Para o velho cacique, a desfiliação da nova secretária de Saúde da prefeitura, executada por Élcio, foi um gesto autoritário. Por trás deste tiro tem a velha guarda da Portela tucana querendo a caneta sem tinta de Élcio.

O vice, enquanto limpa as gavetas, precisa convencer os dois principais quadros do PSDB, Maia Junior e Cabeto, de que juntos podem fazer um partido de força nas ideias. A decisão vai ser de Tasso Jereissati. A ironia é que Élcio, Cabeto e Maia era tudo o que Elmano precisaria para fazer um governo perfeito e sair com alta aprovação.

Tasso sempre negou que fosse uma mangueira que não deixa nenhum fruto prosperar na sua sombra, mas dificilmente vai fazer muita força para salvar Élcio da sanha de Pontes e outros conservadores do tucanato cearense.





Três (outras) coisas que não posso deixas passar

1. Morreu Beatriz Sarlo, a maior crítica da cultura argentina e, quase sempre, bem melhor até que Susan Sontag.

2. Segundo pesquisa da própria Fiec, o Ceará é o pior estado do Brasil para empreender. Por estas e por outras, a periferia de Fortaleza está endiabrada.

3. Surpreendentemente interessante o secretariado de Evandro Leitão. Idilvan (Educação), Socorro (Saúde) e Gabriella (Ação Social) tem a manha política e são competentes. E as três secretarias da Prefeitura que mais fazem espuma e definem a cara da gestão, Julio Brizzi (Juventude), Helena Barbosa (Cultura) e Denise Carrá (Turismo) podem fazer a diferença.

E anotem: Helena Barbosa é o melhor achado de Leitão no secretariado. É talentosa e corajosa.