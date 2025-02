Notícias da Matrix

Foto: Jose Cruz/Agência Brasil PRESIDENTE Luiz Inácio Lula da Silva na galeria de fotos dos ex-presidentes do Brasil

Escrevo de São Paulo. Na "pauliceia desvairada" ninguém mais acredita em Lula para 2026.

Do porteiro do hotel aos jornalistas e até ao alto empresariado, a conversa é sobre um Lula sem tesão e sem o charme envolvente de outros tempos.

A carta do advogado Kakay escancarou o que todo mundo sabia: Lula perdeu a paixão e o charme foi pelo ralo.

O podcast UOL Prime, da competente repórter cearense Adriana Negreiros sobre Janja, já tinha mostrado o drama. Janja construiu um círculo de ferro em torno de Lula durante o tempo em que ele esteve preso. O que funcionou muito bem durante aquele período difícil. Mas, agora, de volta ao poder, este círculo enclausura Lula e o deixa sem fôlego para sonhar e voltar a ser o Lula de sempre. A queda no banheiro mostrou que ele não tem mais força para se livrar do círculo de ferro de Janja.

Lula sem paixão é um Sansão sem cabelo.

Mas eles nunca acreditaram em Lula, diria um idiota da objetividade.

Não acreditavam, mas o temiam. O que vale até mais. Agora não temem mais. Acham que é um leão sem dentes.

Ninguém mais aqui acredita também que Bolsonaro se recupere.

A loucura do Bozo já serviu aos interesses da Avenida Faria Lima, mas agora já deu.

Eles querem Tarcísio, a direita cara de pau talhada para o serviço sujo de servir ao rentismo e ao "agro pop" sem muito estardalhaço.

Difícil tirar dele em 2026.

O Nordeste sozinho já não tem forças para arrancar o Brasil das trevas da extrema direita.

Neste cenário, a disputa pela herança no PT fica mais dura.

No recente South Summit Brazil, André Esteves, chairman e senior partner da BTG Pactual, reconheceu que na economia o Brasil nunca esteve tão bem apesar do cenário externo negativo.

Então, o que tem contra Lula e o PT não é a economia. É a falta de um discurso de esperança para quem não depende do Estado: quem emprega hoje é o agro, serviços e energia. Sim, mas essa é minha explicação. A do André Esteves é que a eleição de 2026 vai ser com caras novas. E quem são os candidatos para mudar o que está aí?

Segundo ele, Ratinho Jr., Paes, João Campos e o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

Reparam que na lista de André Esteves não tem um cearense?

E Rafael Fonteles é a grande novidade. Um especialista em economia matemática do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa/RJ).

Haddad é tratado como morto. Não tem voto, diz o povão. Não tem carisma, diz o economista. O pix acabou com ele, diz o jornalista.

O avião que me trouxe pegou uma tempestade em Guarulhos e não conseguiu descer. Giramos durante mais de uma hora. Em seguida, fomos para Confins. Voltamos e os ventos quase nos levaram ao chão de Sampa. Seria muito ironia cair em cima da cidade onde passei o fim de minha adolescência, comecei minha vida profissional e acadêmica, e aprendi a amar e a odiar. Como diz

a linda letra do Criolo (filho de cearenses):

"Não existe amor em SP.

Os bares estão cheios de almas tão vazias

A ganância vibra, a vaidade excita

Devolva minha vida e morra

Afogada em seu próprio mar de fel

Aqui ninguém vai pro céu"

Leia mais Célia Gurgel lança livro de contos que resgata memórias de infância

Cantora Alaíde Costa é homenageada na novela 'Garota do Momento'

Show de Lady Gaga no Brasil será exibido na TV aberta; saiba mais Sobre o assunto Célia Gurgel lança livro de contos que resgata memórias de infância

Cantora Alaíde Costa é homenageada na novela 'Garota do Momento'

Show de Lady Gaga no Brasil será exibido na TV aberta; saiba mais



Darcy Ribeiro num voo para o meu futuro

Eu voltava de Paris para assumir a Secretaria da Cultura do Estado a convite do governador Ciro Gomes.

Ciro era o melhor governador do País, segundo as pesquisas mensais da Folha de S. Paulo.

Sim, ele é genial. Se voltasse a pensar política com o cérebro, e não com o fígado, poderia fazer esse País decolar de vez.

Na cadeira ao meu lado tinha um baixinho de cabeça baixa. Quando ele levantou o rosto, vi que era Darcy Ribeiro.

Nós nos conhecemos na sua casa, eu tinha sido apresentado por Maria Luíza Fontenele.

- O que você anda fazendo no Ceará?

- Estou voltando de um doutorado em Paris para assumir a Secretaria da Cultura do Ciro.

- Do Ciro? Você é louco?

- Louco é ele que me convidou.

Darcy não gostava nem do Tasso nem do Ciro. Achava que eles iriam aderir ao Collor de Melo. Errou. Errou em outras coisas também, em antropologia era evolucionista e achava que nossos indígenas tinham que se preparar para virar peões de fábricas.

Mas era um homem apaixonado pelo Brasil e seu povo. Passou a viagem inteira tentando me convencer a voltar para Paris. Não conseguiu.

Ironia da história. Antes de Brizola morrer, Ciro virou o pupilo querido do velho Brizola, ocupando seu lugar.





Lira Neto domina a pauliceia desvairada

Só dá Lira Neto em São Paulo. No Itaú Cultural da Paulista tem uma exposição sobre Oswald de Andrade com curadoria de Lira. Nas livrarias, o livro mais badalado é a sua biografia de Oswald. Na quarta-feira, foi o lançamento do livro na Livraria da Vila Madalena.

Casa cheia e um papo animado com Manuel da Costa Pinto, da TV Cultura.

E nas bancas todos os jornais analisam o Oswald decifrado por Lira (Folha, 451, Estadão, Pernambuco etc).

Voltando ao Criolo: "Não precisa morrer pra ver Deus".

O Deus dos paulistas agora é Lira Neto.