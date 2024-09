Bastidores do romance Terra Talhada, de Carlos Vazconcelos (de uma conversa, nada imaginária, com os personagens e autor)

Barulho na cozinha. Xícaras, talheres. Cheiro de café e cigarro. Levantei desconfiado, fui conferir. Era o Jericó, que coava o café, dono do ambiente, o cigarro no beiço.

Oi, patrão!

Como assim, Jericó? Chega sem avisar!?

Ora, chefe, você me criou desse jeito. Desordeiro, jagunço, penetra...

Mas não lhe dei tal autoridade... invadir meu apartamento...

Se até igreja - benzeu-se - você me fez invadir! Eu sou tudo e nada, no romance Terra talhada, santo, demônio, profeta, louco, o diabo a quatro. Não sou de mandar recado, vim tomar café e também satisfação. O livro já está nas prateleiras dessas tais livrarias, nas mãos dos leitores, nas bibliotecas, e como fico nessa história, mestre Carlos Vazconcelos?

Jericó, serrano da gema, exibia no cós uma peixeira. A espingarda descansava, no canto.

Não se preocupe, mestre, não vou usá-la aqui - deitou a lâmina sobre o balcão de pedra - Estou de passagem por Tianguá, vim comprar munição, linha de pesca... Falar nisso, chefe, como esse lugar mudou. É asfalto para todo lado, botei logo ferraduras nas patas da Jandira, tadinha.

Ora, você vem aqui séculos depois e quer encontrar mata fechada?

Jericó riu alto, os dentões amarelos pelo fumo.

Brincadeira, chefe! Entrei na cidade, ninguém viu. Essa cambada, com a luz elétrica, dorme até a gata miar.

Oh, povo preguiçoso! Mas não vamos mudar de assunto. Eu soube que o povo, esses seus leitores por aí, está gostando mais do Mestre Quincas do que de mim.

Claro que não, Jericó. Gostam de você. Um colega professor, excelente crítico, me disse que você é a própria personificação da Serra Grande, espírito encarnado da Ibiapaba, elemento enigmático da narrativa, alegórico, místico, ancestral...

Eis que entra o Mestre Quincas, o sábio das matas, professor, farmacêutico, cientista, historiador, curandeiro. Sorria de orelha a orelha.

Bons dias, camaradas! Também estou por aqui faz tempo, vim secretamente. Ando à procura dos meus arquivos, surrupiados pelos salteadores da estrada. A História não pode ficar rachada. Falta o primeiro capítulo. Provo que a Ibiapaba é a pré-história do Ceará. Por entre estas serranias, grotões, alcantis está oculta a verdadeira origem do nosso povo e...

Vixe, homem, que conversa estranha - retrucou Jericó. Você tem ideia demais nos miolos. Sou homem de ação. Ando ao relento, golpeando onça, afugentando cobra, penetrando grotas, escalando montes...

Jericó, enquanto eu subia essa bendita escadaria, escutei sua conversa com o Carlos Vazconcelos. Não fique enciumado nem queira brilhar sozinho. O romance Terra Talhada vem sendo bem recebido. Olhe, a Belinha andou visitando a capital e o interior. Estão falando bem do livro. Ela disse que a escritora Ana Miranda enviou um comentário especial, carinhoso... para alimentar a vaidade do autor nessas... como se diz...?

Redes sociais? - completou o Vazconcelos, risonho, já gostando da prosa entre os personagens, se metendo onde não deviam.

Isso, isso. O livro ganhou elogio até do velho escriba Pedro Salgueiro! E tem mais: o poeta Carlos Nóbrega, o José Maria Mapurunga, Élder Vidal e Alan Torres, Glauco Sobreira, Jesus Irajacy e Stélio Torquato. O Deodato, do Incra, que está me ciceroneando nessa jornada. O Raymundo Netto elogiou o título (disse que em breve lê o livro). Além dos colegas da ALC, Elias de França, Adriana Calaça, Karla Gomes... Do Literatura ao Luar, de Parnaíba, o Carlos Pontes, o Licurgo, a Inês Ramalho... tanta e tantas gentes!

Meus caros, a conversa já me interessa. Sentem, vou passar mais café e preparar tapiocas... Aproveitem e fiquem pro almoço!

Jericó olhou para Mestre Quincas:

É, parece que vamos ter que convocar todos os padres: Antônio Vieira, Francisco Pinto, José Bevilácqua, Ascenso Gago... Nosso autor se excedeu num dos pecados capitais: a vaidade.

Mestre Salomão já havia alertado... É só correr atrás do vento!

Ora, mas em se tratando de literatura, escritores, artistas, Deus perdoa! - respondeu Mestre Quincas. E todos riram desbragadamente, já pensando no Terra Talhada número 2.

No que o velho cronista de Tamboril atalhou: Eita, mas bem que poderia se chamar Carrossel essa continuação, nera não!