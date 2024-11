Velhos novos natais

I - Mamãe Noel

Fim de ano chegando, tempo de pensar na vida, pesar os pontos bons vividos, analisar os inevitáveis entraves. Tirar os calos dos pés, as unhas encravadas, o pelo crescido das narinas. Polir as orelhas, que também se encheram daqueles tristes cabelos caídos da calva.

Fim de ano: sinônimo explícito de velhice. O ano inevitavelmente envelheceu. Um novo vem por aí, com seu também inevitável otimismo.

Estes tempos de fim e início de ciclos traz consigo suas ambiguidades.

Alguns ficam tristes, se amuam, casmurros, em seus casulos.

Eu não, pois tive uma infância feliz; com pais bons, amorosos, que sempre espremiam a pobreza e compravam o mais simples presentinho de Natal. Quando não tinha, bastava ir à casa de Dona Tizinha pegar uma bola canarinho, um apito... um sonho!

Os tempos mudaram, os irmãos se espalharam, o pai se foi, mas a mãe resiste firme: Mamãe Noel, ainda!

II - Duende Verde

Na esquina das avenidas 13 de Maio com a Carapinima, o já tradicional Papai Noel Verde pede tranquilamente suas esmolinhas. A barba branquinha reluz ao sol, de vez em quando dá um tchauzinho e um sorriso maroto ao vendedor de churros no outro lado da rua. Que não lhe retribui, mas sapeca baixinho para o freguês:

- O pilantra tem uma vila de casas lá no Parque São José. Diz para todo mundo que todo Natal levanta mais uma.

III - Nossa Senhora de Assunção

Ali no cruzamento da Duque de Caxias com Assunção uma senhorinha de seus 60 anos rege a filha mais nova de 20 que já lhe deu dois netos. Levanta a mão apontando o carro com o vidro abaixado que se aproxima.

Como se movesse os fios de marionetes a velhota controla as filhas, as muitas netas, além de cinco ou seis crianças que tomou emprestado das vizinhas.

De tardinha ressona encostada na parede; os meninos brincam dispersos pela calçada. A filha tenta se livrar do abraço do vendedor de CDs piratas.

IV - Outdoor

No radinho de pilha do vendedor de bombons na parada de ônibus da 24 de Maio:

"Os dois bons velhinhos se livraram das roupas e do gorro no cesto de lixo assim que terminaram o assalto, mas não foram

encontradas as barbas..."

O dono da banca e duas senhoras com sacolas de compras olharam desconfiadas para o Papai Noel da loja de roupas, que tranquilamente descansava as velhas pernas sentado à sombra do outdoor no banquinho do PARATODOS.

Ao seu lado, no chão, a quentinha comida pela metade.

Na sua mão esquerda uma latinha de Coca-Cola.

V - Mil luzinhas me dizem

Ainda em pleno novembro, o ano já cansado arqueja em seus dias quentes de pleno b-r-o-bró. Uma que outra chuvinha dos cajus teima em tentar refrescar as caras amarradas que enfrentam os dias.

Os pisca-piscas nas fachadas de casas e prédios me enviam seus sinais. Os enfeites das lojas e suas muitas luzinhas me dizem que é hora de parar, pensar um pouco e, quem sabe, tentar renascer!