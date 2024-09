Pablo Marçal, o palhaço sinistro

Foto: Reprodução/Instagram Pablo Marçal utilizando pulseira na cor verde em hospital na capital paulistana

O comportamento do “coach” (seja lá o que isso signifique) Pablo Marçal, intensificou o debate de como devem ser tratados personagens como ele. Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, usa, com mais selvageria, as técnicas que tornaram conhecido outro personagem da mesma estirpe, Jair Bolsonaro.



Se a imprensa não soube lidar com Bolsonaro, menos ainda com Marçal, que deita e rola nos debates dos quais participa, distribuindo agressões a torto e a direito, em um circo vicioso. Escrevi “circo” de propósito, no qual Marçal é o palhaço sinistro e os demais candidatos e jornalistas, meros figurantes.

Essa sinuca se apresenta quanto à presença de Marçal nos debates. Como seu partido não tem representação na Câmara, o convite não é obrigatório. Mas ele é chamado, por ser um candidato competitivo, assim haveria interesse jornalístico em sua participação.

O jornalista Leão Serva defende que Marçal seja impedido de participar dos debates, por ser uma ameaça à democracia. O título do artigo resume o seu argumento: “Imprensa repete erro que levou Hitler ao poder ao chamar Marçal para debates". (Folha de S. Paulo, 23/9/2024.)

Na mesma edição, o economista Joel Pinheiro da Fonseca responde: “A imprensa não é nem pode ser tuteladora da democracia". Para ele, o “papel do jornalismo não é mais o de megafone de algumas poucas vozes”, destacando a relevância das redes sociais.

Teoricamente, existem argumentos a se considerar de ambos os lados, em um debate que merece aprofundamento. Mas vamos pôr a bola no chão, avaliando o caso específico de Marçal.

Ele criou confusão e estimulou a violência em todos os debates dos quais participou. Assim, suspendê-lo por dois ou três eventos, equivaleria a mandar o aluno bagunceiro para a diretoria, ou punir um time com jogo sem público quando sua torcida pratica atos racistas. Seria um meio-termo entre proibir sua presença, sem deixar de apená-lo pela sua bestial palhaçada.

Resta a pergunta: que tipo de necessidade psicológica leva alguém a votar em um sujeito dessa qualidade? Talvez Reich explique.