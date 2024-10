Para o Datafolha, André e Evandro vão ao segundo turno

A considerar a mais recente pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, os candidatos que disputarão o segundo turno para assumir a Prefeitura de Fortaleza já estão definidos, com percentual fora da margem de erro.



Contando apenas os votos válidos, o método utilizado pela Justiça eleitoral, André Fernandes (PL) tem 33% das intenções de voto, seguido por Evandro Leitão (PT) com 31%; Capitão Wagner (UB) com 17% e José Sarto (PDT) com 14%.

Portanto, se os eleitores confirmarem esses números, o segundo turno será disputado entre o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (André Fernandes) e o preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Evandro Leitão).

É de se observar que, diferentemente do que visualizavam alguns analistas — eu incluído — não existiu, ou apareceu fracamente, a “polarização” entre Bolsonaro e Lula.

André Fernandes, por estratégia de campanha, evitou alavancar as propostas mais polêmicas da extrema direita, apresentando-se como um candidato “moderado”. Ele conseguiu, como já escrevi em outro artigo, roubar esse papel do Capitão Wagner (ex-bolsonarista), que procura mostrar-se como um “gestor” confiável. O fato é que, com a ação de André, ele ficou “sem mel nem cabaça”, como diz o velho ditado.

Evandro Leitão soube usar os apoios de que dispõe na medida correta. Lula pode ter vindo apenas uma vez em Fortaleza, mas era presença constante na propaganda de rádio e TV, que alcança um público adulto. Além disso, contou com a militância do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e de Elmano de Freitas (PT), com a força do governo do Estado.

Quanto a José Sarto (PDT), mesmo tendo a Prefeitura nas mãos, não conseguiu deslanchar. Ele teve uma boa largada, mas iniciou um processo de queda livre a partir de setembro.

Só lembrando que pesquisa nunca foi voto na urna. Quem decide eleição são os eleitores. E amanhã, logo após a votação, no início da noite, saberemos quem foram os escolhidos para continuar a corrida do segundo turno.