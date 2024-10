Datafolha iguala os candidatos do PL e do PT

Os números apresentados pela pesquisa do instituto Datafolha, contratada pelo O POVO, trazem uma certa surpresa. O primeiro turno encerrou-se com André Fernandes (PL) com 40,2% dos votos e Evandro Leitão (PT), com 34,33%. Diferença de seis pontos percentuais, difíceis de alcançar em eleição tão apertada.

No entanto, segundo a pesquisa, a distância entre os candidatos foi eliminada, mostrando um resultado favorável ao PT, considerando as circunstâncias. André obteve 47% das intenções de voto e Evandro ficou com 45%, empate técnico, dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

De qualquer forma, o candidato bolsonarista mostrou-se muito competitivo. A sua expressiva votação deu-se devido a uma competente estratégia de marketing. O projeto consistiu em fantasiar de “bom garoto” o “youtuber” de extrema direita, machista, misógino e preconceituoso, características atribuídas pela propaganda a traquinagens na adolescência. Para torná-lo um jovem “moderado” foi necessário, inclusive, manter distância regulamentar de Bolsonaro durante a campanha.

Quanto à campanha do PT, não se pode dizer que tenha sido ruim, caso contrário não teria levado Evandro Leitão ao segundo turno, nem fazê-lo tirar a grande diferença em relação a André, em tão pouco tempo.

Mas Geraldo Accioly, petista histórico, fez acerbas críticas à campanha de seu partido. Ele falou à rádio O POVO CBN, antes da divulgação da pesquisa do Datafolha. Accioly foi secretário na administração da deputada federal Luizianne Lins, quando ela comandou a Prefeitura de Fortaleza. Para ele, a campanha petista “vive do passado”, e tem de “mudar radicalmente”. Accioly vê repetição de fórmulas antigas.

Ele refutou “análises ufanistas”, questionando o critério de avaliar quem foi “vitorioso” pelo número de prefeituras ganhas. “É uma grande bobagem, não significa nada”. E faz a contabilidade, considerando todo o Ceará: o PSB com 65 prefeituras vai governar 21% da população; o PT com 46 municípios, tem 15% da população. Ele lembra que, em disputa no segundo turno, Caucaia tem 30% da população cearense e Fortaleza tem 32%.

Para completar, ele expôs publicamente as enormes diferenças que separam dois petistas importantes. “O problema é mais grave, Luizianne está em Caucaia, fazendo a campanha (de Waldemir Catanho). Há um problema grave de relação dela com o Camilo, todo mundo sabe e todo mundo fecha os olhos. O Camilo fez um ato em Caucaia e pediu pra ela não ir”.

Mas ele não desculpa ninguém, e manda torpedos em direção aos dois: “Nem Camilo é a rainha da Inglaterra, nem Luzianne a rainha das galáxias”. (Noves fora, o fato de a rainha, agora rei, não mandar quase nada no parlamentarismo britânico.)

Se Accioly tem razão, é difícil avaliar, mas o fato é que a melhoria nos índices de votação não significa vitória garantida em Fortaleza. Pelo contrário, será uma disputa renhida, no qual o menor erro poderá fazer a diferença.

Portanto, em pelo menos em um aspecto, Accioly está certo: “A decisão de quem venceu ou vai vencer no Ceará será no dia 27 (de outubro)", o dia da votação do segundo turno.