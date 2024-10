Empate técnico no Datafolha, mas a vantagem é do bolsonarista

André Gonçalves (PL) e Evandro Leitão (PT) continuam tecnicamente empatados na intenção de votos na disputa pelo comando da prefeitura de Fortaleza. A pesquisa do instituto Datafolha, contratada pelo O POVO, divulgada hoje (17/102024), mostra André com 45% das intenções de voto e Evandro com 43%. Ambos caíram dois pontos percentuais em relação à pesquisa a anterior, quando o candidato do PL ficou com 47% dos votos e o petista com 45%.



Como a pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais e para menos, fica difícil indicar quem terá a maioria dos votos no dia 27 de outubro.

Mas em uma eleição disputada voto a voto, o fato André manter-se numericamente à frente de Evandro em duas pesquisas seguidas, torna-se vantagem para o candidato bolsonarista. Nessa altura do campeonato parece difícil fazer o eleitor mudar sua escolha, ainda mais faltando apenas 10 dias para a votação.

Além disso, o movimento petista parece já ter usado toda a munição disponível, explorando o apoio do governador Elmano de Freitas, do ministro Camilo Santana e do próprio presidente Lula.

Por sua vez, a campanha de André pode ganhar tração com o apoio que Roberto Cláudio (PDT), um ex-prefeito bem avaliado, vem oferecendo ao antigo oponente do PL.

O comportamento de RC levou o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, a gravar um vídeo reafirmando os princípios do PDT, e seu compromisso com a democracia. Lembrou que o velho Brizola chamava tipos assim de “filhotes da ditadura”, cobrando coerência dos correligionários que apoiam André.

Como diria Brizola, Roberto Cláudio costeou o alambrado e pulou a cerca para o lado da extrema direita. E os votos que ele conseguir cabalar podem ser determinantes para a vitória da corrente golpista em Fortaleza.

Resta agora à campanha de Evandro a correr atrás do prejuízo, como diziam os antigos locutores esportivos, tarefa difícil.