Haddad venceria Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em hipotético segundo turno, em 2026

Foto: Diogo Zacarias/ Divilgação/ Ministério da Fazenda MINISTRO da Fazenda, Fernando Haddad

Duas pesquisas recentes, uma da Genial/Quaest e outra do Datafolha não mostram dados animadores para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, a pesquisa Datafolha traz alguma esperança ao PT, indicando que a queda de popularidade de Lula foi estancada. Mas não existem motivos para o partido comemorar aos pulos.

Comecemos pela Quaest, que revela aumento da reprovação do governo Lula de 49% (janeiro) para 56% (março). Quanto à aprovação, a queda foi de 47% para 41% no mesmo período.

O pior é que a desaprovação supera a aprovação também em segmentos nos quais a avaliação do governo é tradicionalmente positiva: entre mulheres e pessoas de baixa renda. No Nordeste, a aprovação ainda supera a desaprovação, mas o índice vem caindo.

Um dado interessante é que 67% dos brasileiros respondem ter sido impactados positivamente por algum programa social do governo.

Quando perguntados se concordam ou discordam que os programas sociais “são direitos que ninguém tira”, 51% concordam e 42% entendem que podem ser retirados.

Há um aspecto positivo e outro negativo nessa percepção. É correto o entendimento que governantes não fazem nenhum favor quando implementam alguma política para melhorar a vida das pessoas. No entanto, equivoca-se quem pensa que esses benefícios estão assegurados sob qualquer governo. Mas o fato é que a maioria não vê motivo para votar no político responsável pela implementação dos programas sociais.

Pulando para a pesquisa do Datafolha, o instituto detectou que foi estancada a queda de popularidade de Lula. O índice de ótimo/bom subiu de 24% em fevereiro para 29% em abril. No entanto, o percentual de ruim/péssimo continua alto, com 38% (era 41% em fevereiro).

Mas se Lula vai mal nas pesquisas, por que levantamentos indicam que ele venceria qualquer candidato nas eleições presidenciais de 2026, inclusive Bolsonaro? Essa é a boa notícia que a pesquisa do Datafolha traz para o PT.

Quanto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontado como um dos possíveis candidatos do PT, caso Lula não dispute as próximas eleições, ele também sairia vitorioso em dois cenários pesquisados pelo Datafolha em um hipotético segundo turno.

Disputando com Tarcísio de Freitas, Haddad teria 43% dos votos — e o governador de São Paulo ficaria com 37%. Se o adversário fosse Jair Bolsonaro, Haddad ganharia com 45% dos votos, ante 41% que seriam destinados ao ex-presidente.

Será que as medidas adotadas pelo governo começam a dar resultado, apontando para uma curva ascendente na popularidade de Lula, ou a melhora detectada pelo Datafolha é circunstancial?

PS. A coleta de dados das pesquisas ocorreu em datas diferentes, o que pode explicar algumas diferenças nos resultados.

O Datafolha ouviu 3.054 pessoas, em 172 municípios, de 1º/4 até o dia 3/4. Margem de erro: 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas, entre 27 e 31/3. Margem de erro: 2 pontos percentuais.