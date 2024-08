Nada te prepara para ter um filho na UTI

Foto: FÁBIO LIMA  UTI NEONATAL do HGF precisa de 70 litros de leite humano por mês

Você pode ser médica, professora, pode ser enfermeira, fisioterapeuta, advogada ou uma jornalista com um podcast sobre maternidade. Independente da profissão ou de qualquer outra coisa, nada vai conseguir te preparar para ver um filho seu internado na UTI pediátrica. Reconhecendo todos os nossos privilégios, ainda assim, é imensamente desafiador.

Nada te prepara para ouvir a palavra que parece ter 100 quilos de tão pesada : “internar”.

No momento em que eu a ouvi, meu coração gelou. Como assim? Nunca me imaginei nessa situação. É uma das coisas pelas quais achamos que não vamos passar, que não vai acontecer com a gente. Se os médicos achavam necessário, então faríamos. Ambulância, oxigênio… quarto de hospital, depois UTI. Uma sequência de choques e sustos sem fim.

O sentimento que predomina é o medo, sem dúvidas. Há outros, claro, mas o medo, ele não vai embora. A cada queda de saturação, a cada resultado de exame… Ele está lá. Há sobretudo uma vontade de tomar o lugar do seu filho e ficar você ali internada. Mas não podemos. O suporte necessário é o que somos capazes de dar.

Algo que preciso mencionar é a resiliência dos pais e cuidadores nessa situação. Noites sem dormir, dias de cansaço mental e físico sem pausa, e estamos lá. Prontos pra tudo. Muitas vezes ainda se esforçando para ler uma historinha, fazer desenhos e pinturas para distração da criança que está claramente entediada e com saudade de casa. Tudo para reduzir o tempo de tela, que já está muito além do normal (já que a situação não é nada normal).

Ter um filho na UTI me tirou o brilho do olhar; a cor da vida se esvaiu. Nada tem tanto sentido quanto ver seu filho saudável novamente. Acreditem. No fim de semana que a Serena foi internada, eu não sabia que horas eram, que dia da semana… as coisas ficaram fora de lugar.

A fé. Essa se fortalece bastante. O apoio das pessoas te alimenta e te segura. Na cabeça, sempre uma oração e o pensamento de estarmos em casa saudáveis de novo. Felizmente a evolução dela foi tanta, que fomos para o quarto no quinto dia à tarde. E aqui estamos, de onde eu escrevo esse texto. Na tentativa de, de alguma forma, contribuir para quem possivelmente está ou estará numa situação parecida.

Mas eu te garanto: nada é capaz de te preparar para isso. Mas o amor da família e dos amigos é o remédio mais eficaz nessa difícil jornada.